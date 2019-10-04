Deprem fırtınası geçti ama çadır, battaniye, ille de düdük satışları sürüyor. (En ucuzu düdük, onu tercih et.)Meteoroloji de ısrarla "" yapıyor. Yaratılan histeri ortamı bizi "" getirdi.Bu arada, halka yol göstermesi amacıyla bir kitap yayınlanmış:"...Diyelim ki almak istediler, bu kitap nerede bulunacak?Bir zamanlar bana "" diye sorarlardı. (Ben de "" diye cevap verirdim.) Lumpen "" biliyor mu da gidip alacak?Kimbilir kaç lira...Kitaba para verilir mi? (Ya araklanır, ya da arkadaştan kaynatılır.) Üstelik Atatürk'ü anlatmıyor.Yılmaz'ın kitabı değil ki bu, keklenecek kerizler bin beş yüz lirayı bastırsınlar...Yoksa parasız mı dağıtılacak?Bak o zaman kapış kapış gider.Ama okunmaz.Hani "" diye kupon karşılığı alınan ve aslakapağı açılmayan çarçur gazete kitaplarıgibi...Lumpen gazete okumakta bile zorlanıyor, kitabı nasıl okuyacak?

***

Kitapta çok derin hikmetler var.İlk "" çok önemliymiş.O anda en önemli şey, ""...Türkiye'de bulunmadığı için, deprem başlayınca hemen doğru planlanmış bir şehire, örneğin Paris'e, New York'a ya da Chicago'ya taşınacaksın. Viyana da iş görür. Tercihan Melbourne ya da Sydney. "" al, elinde bulunsun.Sıfırıncı saniyede atlar gidersin.Vizeye karışmam.) Bir de, "" onları sabitleyeceksin...Masanın ayaklarını yere çakacaksın, buzdolabını da duvara.Evsahibi "" diye şarlarsa "" deyip geçersin." küçük yangınlara ve yaralanmalara müdahale edecek kişiler bulundurulmalıymış!...Sigortasını yatırmazsan "" girer, cezası vardır.(Evde nerede yatırıp kaldıracağını da planlarsın bir zahmet.) Pilli radyodan da 103.0'ı dinleyeceksin.Orada Aleyna Tilki çalmazlar, valiliğin afet radyosuymuş.Belki Seda Sayan çalarlar canım, o da bir "" değil midir?Hiçbir yerden yardım almadan en az 72 saat yetecek su ve yiyecek stoku da şart.Bunun için de kişi başına en az 12 litre içme suyu gerekiyormuş.Üç kişilik bir aile için en az 36 litre.Bizde aileler genellikle "" olduklarından, daha da fazla, diyelim üç çocuklu bir aileye 60 litre. Beş çocukluya 84 litre. Büyükanne, büyükbaba falan da varsa, 108 litre.Bu kadar suyu nereye sığdıracağın, hangi kaplara dolduracağın da, kitabı yazanların değil, senin sorunundur.Sen en iyisi bu kitabı boşver, gene Yılmaz'ın kitabını al da hiç olmazsa çocuk para kazansın.Gördüğün gibi deprem sorunu çözüldü.Artık nefesler tutuldu. Maç anlatan kişinin oldukları yerde dikilip hakemin düdüğünü bekleyen futbolcular için söylediği gibi ""...Biz ne korkacağız, deprem bizden korksun.