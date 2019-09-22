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ENGİN ARDIÇ
Amerikan malı yerli mallar

Amerikan malı yerli mallar

22.09.2019, Pazar
Amerika'da meşhur bir "51. bölge" vardır, Nevada Çölü'nde...
Burada gizli işler döndüğü, uzay araştırmaları yapıldığı, hatta birtakım uzaylıların burada saklandığı rivayet edilir. Bu, Amerika'nın o bön ve boş ergen kültüründe çok canlı tutulan bir efsanedir. Üzerine filmler de yapılmıştır. O arada, bir uçan dairenin indiği söylenen New Mexico eyaletinin Roswell kasabası esnafı da bu "uzay turizminden" iyi para kazanmıştır.
Şimdi de, "sosyal medyada" birbirini gaza getiren yüzlerce mal ergen bu bölgeye doğru yürüyüşe geçmiş...
Bu bir şakaymış oysa, mallar ciddiye almışlar. Ele geçirecekler de sırrı çözecekler.
"Naruto" koşusu yapmışlar, Japon çizgi filmlerinden öğrendikleri şekilde baş önde, kollar arkada... Enerji falan mı birikiyor, artık ne oluyorsa...
Güvenlik kuvvetleri tarafından dağıtılmışlar.
Darısı bizim yerli malların başına.
Bizde uzaylı yok ama puşt çok.
Japonya'dan model aramaya gerek de yok, örneğin mehter yürüyüşüyle Gezi Parkı'na doğru harekete geçerlerse hem yerli, hem de çok şenlikli olur.
Bir ara bunların "ayakta kımıldamadan durup asker selamı çakma" eylemleri de vardı.
Öteki Osmanlı olur, gerici sayılır, bu daha Kemalist.
Hem de orduya selam gönderiyorsun.
Ama altı yıl önce selam gönderdiklerinizin üçte biri FETÖ'cü çıktı... Çoğu kodeste...
Mesele ağaç değilmiş yani sevgili mallar, hâlâ anlamadınız mı?
Siz şimdi bunu ciddiye alıp yürüyüşe falan da kalkışırsınız, yapmayın sakın!
Gidin hızla yaklaşan bir trenin önünde ya da bir uçurumun kenarında "selfie" çekin. Hiç değilse başkasına zararınız dokunmaz.
Şaka lan şaka, yapmayın sakın.
Bana küfür edebilirsiniz gene, onda bir sakınca yok.
***

Amerikan malları arasında daha beterleri de var.
"Dünyanın düz olduğuna" inanıyorlar.
Dünyanın yuvarlak olduğunu şeytan öğretiyormuş...
Buna inanan gençlerin sayısı hızla artıyormuş. Amerikan gençleri arasında dünyanın yuvarlak olduğunu kabul edenlerin oranı yalnızca yüzde 66...
Yani geri kalan yüzde 34, mal...
En hazin yanı da bunu bir "inanç meselesi" sanmaları...
Bizde kaç mal vardır böyle "düz dünyacı", merak ederim.
Bir kongre falan yapsalar da kelle saysak.
Oylarını da Ekrem İmamoğlu'na verirler, onları kucaklar.

***

Yorgun savaşçı
"Taş taşımıyoruz, bedensel bir yorgunluğumuz yok ama zihinsel olarak yorgunuz. Ülkenin o kadar çok sorunu var ki, zihinsel olarak yoruluyoruz." Kemal Kılıçdaroğlu

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