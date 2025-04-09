GÖSTERİLERİ bitirelim denildiğinde 'biz sizin ya da İBB Başkanınız için gelmedik ki' cevabını veren marjinal grupları sokağa çağırmak, Özgür Özel'in hatalarından birisi. Bunun takiben yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrısı ve marjinal grupların, polise saldırı ve etrafı yakıp yıkmaları sebebiyle tutuklanan mensuplarına destek amaçlı yaptıkları ülke genelinde alışverişi durdurma çağrısına sahip çıkmak ise tam manasıyla tüy dikmekti.



Apar topar yapılan ve başka adayların -mahalle baskısı dolayısıyla- katılamadığı olağanüstü kurultayda genel başkanlığa tekrar 'seçilen' Özgür Özel'de tam bir şaşkın ördek hali var. Milletimizin tertemiz oylarıyla iş başına gelen Cumhurbaşkanımıza yönelik 'cunta' ve benzeri ifadelerinin mantığını anlamaya çalışırken şimdi de İmamoğlu'nun tutuklanması için ABD'den icazet alındığı saçmalığına sarıldı.



'İğne ile kuyu kazar gibi geliştirmeye çalıştığı Batı ile ilişkileri Cumhurbaşkanımızın kürekle kapattığı' gibisinden kargaları bile güldüren iddialarına partisinin mensupları, bilinmez.



Ancak, Özel'in İngiltere Başbakanı'na 'kendimizi terk edilmiş gibi hissediyoruz' gibisinden sitemlerini CHP'liler de unutmamışlardır herhalde.



Konunun esası, herhalde işine gelmediği için olsa gerek, Özel'in bir türlü sadede gelememesi. Oysa, 19 Mart'ta başlayan İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma sürecinden beri Özgür Özel'den beklenen, ortaya saçılan vahim iddiaların hiç değilse bazılarına cevap vermesi.



Başlangıç olarak -artık sıkan 17 kent lokantası, 100 civarında kreş ve mezarlıklara koydukları maşrapalar dışında-, İBB'nin 6 senedir neler yaptığı ile başlayabilirler, mesela. Bu süre içinde İBB ve iştiraklerinin 6 yılda trilyonu aşan bütçesinin nerelere gittiği konusu ile ilgilenenlerin sayısı gittikçe artıyor çünkü.



İBB ile iş yapanların yollarının neden sık sık İmamoğlu İnşaat'la yollarının kesiştiğine değinmeleri de faydalı olur. Ortağı olan babası, açıklama yerine bedduayı tercih ettiği için, kamuoyunun merakı artmış durumda.



Bunlar ve artık kamuoyunun bir şekilde bilgi sahibi olduğu her biri diğerinden vahim birçok iddia... Özgür Özel ya da ilgili birilerinin bu konuda açıklama yapmaları, herhalde CHP kitlesinin de istediği bir şeydir. Sürekli üstünü örmeye çalıştıkça yeni şeyler çıktığının onlar da farkında.



Heybede daha büyük turplar bulunduğunun da.



Ancak, sükutun ikrardan geldiğini bilen CHP Genel Başkanı ve çevresi, verebilecek cevapları olmadığı için bir türlü esas konuya gelemiyorlar. Bu da olup bitenlerin üstünü örtme gayretiyle saçmalamakta sınır tanımaz hale gelmelerine sebep oluyor. Eh tabii olarak, konuştukça da batıyorlar..



Cumhurbaşkanımız, şimdiye kadar olanlar bundan sonrakilerin habercisi olduğunu söylediğine göre, Özel ve ekibinin bir an evvel esas konuya gelmelerinde fayda var.