Ne var ki bunda?..

Aylık geliri 350 bin lira olan birisinin aylık kirası 300 bin lira olduğu -2025'de 450 bini bulduğu söylenen- bir villada oturmasını, 'ne var ki bunda?' diye karşılayanlar, aynı sitede kiraları 1 milyon 250 bin lira olduğu söylenen villalarda oturuyor olsalardı, mesele yoktu.

Normalde değerleri bir buçuk milyar lira olan villaların 15 milyon liraya alınması ve sadece birisinin yıllık 6 milyona kiraya verilmesi gündeme geldiğinde, 'ne var ki bunda?' diyenlerin aynı güruhtan olduklarını belirtmeye gerek yok. Bunlardan çok var. Belediye meclislerinde, hatta TBMM'de bile.

Bahsettiklerimiz, İmamoğlu suç örgütü ile ilgili iddianameden nispeten mütevazı sayılabilecek örnekler. Neler yok ki iddianamede. İmamoğlu ile yollarının kesiştiği 2021'den itibaren 52 adet taşınmaz ve 66 adet araç edineni, sıvacılıkla iştigal eden -belli ki kasa görevi gören- ve banka hesabına milyarlar akanı…

Çeteye Beylikdüzü döneminde dahil olan bir başkası da 2014 sonrası mesken, rezidans, villa, arsa ve tarladan oluşan 14 adet taşınmaza sahip oluvermiş.

Atadan, dededen varlıklı kesimden birilerinin bile böyle bir durumda, 'ne var ki bunda?' tepkisini vermeleri beklenmezken, özellikle de sol cenahta olup, yoksul kesimleri temsil ettiklerini iddia edenlerin, 'götürülen' dudak uçuklatıcı rakamlara 'ne var ki bunda?' şeklinde tepki vermeleri, garip.

İmamoğlu'nun tutukluluk sürecinde, kıyısından köşesinden öğrenebildiğimiz bilgiler, iddianamenin ortaya çıkması ile birlikte artık daha derli toplu bir halde kamuoyunun bilgisi dahilinde.

Toplamda 3 bin 800 sahifelik iddianame açıklanır açıklanmaz, CHP'liler, daha ilk saatlerden itibaren 'içinin boş olduğu' ve benzeri açıklamalar yapmakta birbirleriyle yarıştılar.

Ancak, ilgili devlet kuruluşlarının araştırmalarına dayalı olarak titiz bir şekilde hazırlandığı anlaşılan iddianamenin hiç de boş olmadığını iyi bilen CHP'liler, yeni formül arayışında. Akla ziyan yükseklikteki hırsızlık rakamlarını 'ne var ki bunda?' şeklinde karşılamak, bunlardan birisi. Akılları sıra Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk dosyasını itibarsızlaştırmak istiyorlar.

İmamoğlu'nun, büyük iddialarla yönetimine geldiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dişe dokunur herhangi bir hizmet yapmadığı, çok net. Yandaşları da kendisi gibi sadece kent lokantaları ve kreşlerden bahsedebiliyorlar. Başta metro olmak üzere İstanbul'a hizmet olarak yaptıklarını iddia ettiklerinin yalan olduğunu da bizzat belediyenin internet sitesi net olarak ortaya koyuyor.

Mahkemede 'unuttum', 'hatırlamıyorum', 'muhatap almıyorum', 'iddialar siyasi' ve benzeri lafların işe yaramayacağını İmamoğlu ve ekibi iyi biliyor. 'Ne var ki bunda?' tepkisinin 'götürülen' devasa rakamları normalleştirmeye yarayıp yaramayacağını da göreceğiz. 'Ne var ki bunda?' diyenler, ne olmasını bekliyorlardı acaba?..