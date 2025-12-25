Viral Galeri Viral Liste e-Ticaret ihlali yapan yandı! Para cezaları belli oldu |O tarihten itibaren geçerli olacak

e-Ticaret ihlali yapan yandı! Para cezaları belli oldu |O tarihten itibaren geçerli olacak

Ticaret Bakanlığı, elektronik ticarette (e-ticaret) belirlenen esasların ihlali durumunda uygulanacak idari para cezalarını yeniden değerleme oranında artırdı. Bu kapsamda tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. İşte o yeni tarifeler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 10:20 Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:23
e-Ticaret ihlallerine dikkat! İdari para cezaları belirlendi

Bakanlıkça hazırlanan "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 12'nci Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

e-Ticaret ihlallerine dikkat! İdari para cezaları belirlendi

Tebliğle, ilgili kanununda düzenlenen idari para cezaları 2025 için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 25,49'a göre artırılarak yeniden belirlendi.

e-Ticaret ihlallerine dikkat! İdari para cezaları belirlendi

Buna göre, e-ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini veya ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozan uygulamalarda bulunan, hizmet sağlayıcının aleyhine olacak şekilde aracılık sözleşmesi hükümlerinde tek taraflı değişiklik yapan, sözleşmede buna imkan sağlayan herhangi hükme yer veren aracı hizmet sağlayıcıya 28 bin 620 lira ila 286 bin 206 lira arasında ceza kesilebilecek.

e-Ticaret ihlallerine dikkat! İdari para cezaları belirlendi

Süresi içinde ödeme yapmayan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıya 28 bin 620 liradan az olmamak üzere 30 güne kadarki süre aşımlarında ödenmeyen tutar kadar, 30 günü geçen süre aşımlarında ise ödenmeyen tutarın iki katı ceza uygulanabilecek.

e-Ticaret ihlallerine dikkat! İdari para cezaları belirlendi

Ayrıca Bakanlığın uyarısına rağmen aracılık sözleşmesi hükümlerinin açık ve anlaşılır veya kolayca erişilebilir olmasını sağlamayan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, her bir aykırılık için de 28 bin 620 lira ceza verilecek.

Ürünün satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil olmak üzere hizmet sağlayıcıyı kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlayan aracı hizmet sağlayıcıya uygulanacak idari para cezası en fazla 1 trilyon 431 milyon 34 bin 488 lira olacak.

Aracılık sözleşmesinde herhangi bir objektif ölçüte yer verilmediği halde ya da kamu kurumlarına, adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle hizmet sağlayıcıyı sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşüren, sunulan hizmeti kısıtlayan, askıya alan, sonlandıran aracı hizmet sağlayıcıya kesilen idari para cezası 858 bin 620 liraya yükseltilecek.

SON DAKİKA