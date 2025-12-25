Viral
Galeri
Viral Liste
e-Ticaret ihlali yapan yandı! Para cezaları belli oldu |O tarihten itibaren geçerli olacak
e-Ticaret ihlali yapan yandı! Para cezaları belli oldu |O tarihten itibaren geçerli olacak
Ticaret Bakanlığı, elektronik ticarette (e-ticaret) belirlenen esasların ihlali durumunda uygulanacak idari para cezalarını yeniden değerleme oranında artırdı. Bu kapsamda tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. İşte o yeni tarifeler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:23