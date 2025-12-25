e-Ticaret ihlali yapan yandı! Para cezaları belli oldu |O tarihten itibaren geçerli olacak

Ayrıca Bakanlığın uyarısına rağmen aracılık sözleşmesi hükümlerinin açık ve anlaşılır veya kolayca erişilebilir olmasını sağlamayan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, her bir aykırılık için de 28 bin 620 lira ceza verilecek.

Ürünün satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil olmak üzere hizmet sağlayıcıyı kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlayan aracı hizmet sağlayıcıya uygulanacak idari para cezası en fazla 1 trilyon 431 milyon 34 bin 488 lira olacak.

Aracılık sözleşmesinde herhangi bir objektif ölçüte yer verilmediği halde ya da kamu kurumlarına, adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle hizmet sağlayıcıyı sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşüren, sunulan hizmeti kısıtlayan, askıya alan, sonlandıran aracı hizmet sağlayıcıya kesilen idari para cezası 858 bin 620 liraya yükseltilecek.