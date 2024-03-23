Yönetmeye talip oldukları şehirleri mümkün olduğu kadar daha yaşanabilir bir hale getirebilmeye yönelik plan ve projeleri ile çalışan Cumhur İttifakı adayları ve seçimler öncesi verdikleri ve tutmadıkları sözlerini bir de unutmaları ile meşhur CHP adayları arasındaki seçim yarışında, son düzlükteyiz.

'Halka hizmeti Hakk'a hizmet' bilen AK Parti ve Cumhur İttifakı adayları, oylarına talip oldukları insanları en iyi şekilde hizmet edeceklerine ikna çabasında. AK Parti ve Cumhur İttifakı mensuplarının, söz verdiklerini yaptıkları ve yapamayacaklarını söz vermedikleri de tecrübe ile sabit.

Uzunca bir zaman liste savaşları ile oyalandıktan sonra, PKK uzantısı DEM'le 'kent uzlaşısı' adıyla ittifaklar yapan CHP ise, bunun da yetmeyeceğini bildiği için değişik atraksiyonlar peşinde. Söz verdiklerini yapmayan ve yapmayacakları da bilinen adaylar sebebiyle, vaatlerle kimseyi kandıramayacaklarını biliyorlar çünkü.

CHP, kent uzlaşısı kılıklı ittifak sebebiyle bazı yerlerde DEM'in oylarının bir bölümünün kendisine akacağından adeta emin. Bazı yerlerde de İyi Parti ile alakalı benzer beklentiler var. Ancak, bu da yetmeyeceği için CHP, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oylarını azaltabileceğini düşündüğü partilerle halkayı genişletmeye çalışıyor. İstanbul'un birçok yerindeki billboardlarda CHP afişlerine eşlik eden YRP afişleri, bu duruma bir örnek.

CHP tarafından yedeğe alınmaya çalışılan YRP ve diğer parti mensuplarının, İstanbul ve Ankara'nın bundan sonraki 5 senesini heba etmeyi kabul etmeyecekleri, dolayısıyla şehir için ve kendileri için doğru olanı tercih edecekleri, bir ümit.

Son haftaya girerken, AK Parti ve Cumhur İttifakı adaylarının hizmetleri konusunda kimsenin şüphesi olmadığı, ama başta emeklilerin durumu olmak üzere ekonomik bazı konuların belirleyici olacağı, yaygın bir kanaat.

Sayıları 16 milyonu bulan emeklilerimizin tamamının sıkıntı içinde olduğu, yaygın bir algı. Oysa emekliler arasında hallerinden şikayetçi olmayanların da bulunduğu, malum. Her kesimde olduğu gibi emekliler içinde sıkıntılı olanlar tabii ki var. Bunlarla alakalı sürdürülen bazı çalışmalar olduğu ve kısa bir sürede netice alınacağı da, biliniyor.

Emeklilerle ilgili bir başka husus da, İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok ve AK Partili birçok adayın, durumları hakikaten kötü olan emeklilere maddi destekler sağlamak amacıyla geliştirdikleri çeşitli projelerin varlığı.

Ekonomiyi bahane olarak kullanıp AK Parti ve Cumhur İttifakı'na oy vermeyeceklerin, çözüm adresi olarak nereyi gördükleri, esas mesele… CHP'lilerin ekonomiyi düzeltebileceğine, kimsenin inanması beklenemeyeceğine göre, sıkıntıları çözebilecek AK Parti'yi zorlamak yerine önünü açmak, en iyisi.

'Yaparsa AK Parti yapar!' kadar ve hatta daha meşhur olan söz ne idi?.. Çözerse Erdoğan çözer!..