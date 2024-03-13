Algılarla insanlara hizmet etmeyi gerektiren önemli makamlara gelebilenler olduğu malum. Ancak, buralarda yapılması gerekenlerin asgarisini bile yapamayanların, gözbağcılığı ile yapmış gibi görünme gayretleri, esas problem.

Gözbağcı için sözlüklerde, 'gerçekte olmayan bir şeyi el çabukluğu ve ustalıkla oluyor gibi gösteren' denilip, bunlara 'sanatçı ve illüzyonist' denildiği de vurgulanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin yönetimine gelip, vaatlerinin yüzde 10'unu bile zor yapanların, çok başarılı oldukları iddiaları, gözbağcılığına örnek.

Kentsel dönüşümü gerçekleştirmek yanında toplu ulaşımın payını iyice artırıp trafik yoğunluğunu azaltmak ve su kaynaklarını geliştirmek gibi hususlarda nal toplayanların, büyük şehirlerin yönetiminde bulunmaları, bir facia. Hasbelkader buraların yönetimine gelen ve gerçek ihtiyaçları görmezden gelenler kreş, kent lokantası gibi palyatif sayılacak konularla uğraşıyorlar. Ciddi bütçelerle çok sayıda konser düzenlemek ve özellikle de heykel yapımına odaklanmak ortak vasıflarından. Hizmete ayırdıkları rakamlar yerlerde sürünürken, reklam ve tanıtım bütçeleri de zirve yapıyor tabii.

Her partide olduğu gibi CHP adaylarının da önümüzdeki yerel seçimlere şimdiye kadar yaptıklarını anlatıp bundan böyle yapmayı planladıklarını duyurarak hazırlanmaları beklenir. Ancak, CHP adaylarının övünerek 'yaptık' diyebilecekleri dişe dokunur herhangi bir şey olmadığı için, 'çok şey yaptık' diyorlar, ama 'peki şu icraatınızı bir sayın bakalım' denildiğinde, sesleri solukları kesiliveriyor.

Gözbağcılığın bir başka örneği de CHP DEM ilişkilerinde yaşanıyor. CHP Genel Başkanı, 'açık ve şeffaf bir iş birliği' sözü vermiş olsa da DEM'le yani PKK uzantısı parti ile 'kent uzlaşısı' adı altında bölgesel ve gizli bir ittifak yapıldığı gözleniyor. Ortalığı karıştıran husus ise DEM ve CHP içindeki iş birliği karşıtlarının çıkışları. Bu çıkışları kamufle zor olduğu için, CHP ve DEM yetkilileri, gözbağcılığı ile zevahiri kurtarmaya çabalıyorlar.

Afyon CHP belediye başkan adayının DEM'le ilgili sözleri, Özgür Özel'in söylediği yalanlarla konuyu kapatma gayreti ve İBB Başkanı'nın eş genel başkan edası ile 'Afyon adayı ya başka bir iş ya da başka bir parti arasın' demesi, kaosun emarelerinden.

CHP ve DEM'den yükselen aykırı sesleri bastırmaya çalışanlar, CHP Afyon adayı sözlerinin arkasında durunca başarısız oldular. İki partiden gelen 'konu kapanmıştır' açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ve sadece gözbağcılık olduğunu herkes biliyor.

Bazı yerleri kaybetmek istemeyen CHP, PKK ile ilişkisini gizlemeye tenezzül bile etmeyen DEM ile iş birliği içinde. Açık ve net olan bu gerçeği, taraftarlarından ve milletimizden gözbağcılıkla bile gizleyemezler…

CHP, gözbağcılıkla hizmet etmiş gibi görünemeyeceği gibi terörle iş birliğini de gizleyemez…