İstanbul, Ankara ve bazı büyük şehirlerde algılarla belediye seçimlerini kazanan CHP'li adayların 31 Mart ümitleri, algı operasyonları ile tekrar kazanabilmek.

Hizmet yerine laf ürettiklerini artık herkesin bildiği CHP'lilerin, algıya bile gerek kalmadan kazanacaklarını düşündükleri yerlerle ilgili temel beklentileri ise büyünün bozulmaması. Bu büyünün, 'lağım karışmış su içer yine de CHP'ye oy veririm' anlayışı olduğu, hepimizce malum.

Önceki mahalli seçimlerde, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'da yaşadıklarını hatırlatıp, 31 Mart'ta İzmir'de ve başta Eskişehir olmak üzere birçok yerde CHP'nin de benzeri bir uyarıya maruz kalacağını söyleyenlerin sayısı gittikçe artıyor. Konuya böyle bakanların haklı olabileceğine dair emareler de epeyce var. Çünkü 'nasıl olsa bizi seçerler' anlayışı sebebiyle hizmet vermeyen CHP gerçeği, onların canına da tak etmiş durumda.

Yerel seçimlerin sadece İstanbul ve Ankara'da değil, toplamda 30 büyükşehir, 51 il ve 922 ilçede yapılacağı ve bunun yanında muhtarlık seçimleri için de 32 bin 105 mahalle ve 18 bin 306 köyde oy kullanılacağı, malum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın memleketi olan Mardin ve ilçelerindeki bazı programlarına katılmak, buradaki seçim çalışmalarını gözlemleme açısından fırsat oldu.

Seçimlerinin esas olarak iki parti arasında geçmesi beklenen Mardin'de, AK Parti'nin, dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın büyükşehir başkan adayı, birçok önemli görevler yanında Adıyaman ve Şanlıurfa Valiliği de yapan Abdullah Erin. Valilik yaptığı yerlerde ve kurucu genel sekreteri olduğu Dicle Kalkınma Ajansı ile başta Mardin olmak üzere bölgede önemli hizmetlere imza atması ile tanınan Abdullah Erin ve ekibinin projeleri, hakikaten göz doldurucu.

Bakan Işıkhan'ın da katılımıyla Artuklu İlçesi'nde seçim bürosunun açılışında şahit olduğumuz coşku, çeşitli açılardan gelişmeye müsait olsa da örgüt baskısı sebebiyle bundan mahrum kalan Mardinlilerin artık hizmeti tercihe kararlı olduklarının delili kabul edilebilir.

Mardin Merkez'deki Artuklu ve Yeşilli ile Midyat, Ömerli ve Dargeçit'te seçimleri kazanacağına kesin gözüyle bakılan AK Parti, diğer ilçeler ve bu arada Mardin Büyükşehir'de ipi göğüslemek niyetiyle ciddi hazırlıklar yapmış durumda.

Mardin'in öncelikle turizm olmak üzere hemen her alanda hak ettiği yeri alması gerektiğine inanan Abdullah Derin, hemşehrilerinin de desteği ile bunu başarabileceğine inanıyor. Şehrin plakasının 47 olmasından hareketle Mardin merkez ve 10 ilçe için hazırladığı 47'şer proje de, gerçekten hizmet isteyenlere hitap ediyor.

Abdullah Derin, başaracağı inancıyla çalışırken; Mardinli gençlerin de, hemşehrileri Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın sohbetinde, çalışırlarsa başarabilecekleri başta olmak üzere oldukça önemli şeyler öğrendiklerini de vurgulayalım.