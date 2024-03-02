Yapmadıkları, olur da tekrar işbaşına gelirlerse herhangi bir şey yapmayacaklarının garantisi olanlar, ne olur ne olmaz diye düşündükleri için olsa gerek yine vaatlere sarılmaya başladılar. Kesin olan, bu vaatlerin onda birini bile yerine getirmeyecekleri… Ama her birisinin mebzul miktarda heykel yaptıracaklarını, konserler düzenleyeceklerini ve bazı çeşmelerin musluklarından törenle su akıtacaklarını biliyoruz...

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un projelerinin en güzel tarafı, yaptıkları yapacaklarının teminatı olan bir kadro tarafından sahasının uzmanlarına da danışılarak detaylı bir şekilde hazırlanması. Aynı şey, başta Ankara ve İzmir olmak üzere bütün şehirler, ilçeler ve beldelerin AK Parti ve Cumhur İttifakı belediye başkan adayları için de geçerli. Söz verdiğini yapması ve yapamayacağı konuda vaatlerde bulunmaması ile bilinenlerden beklenen de bu zaten.

Öncelikle söz verip yaptıklarını, ardından söz vermediği halde yaptıklarını özetleyen AK Parti ve Cumhur İttifakı adayları, hizmetine talip oldukları kentlere önümüzdeki dönemde yapacaklarını anlatma konusunda, rakipleri olmadığı için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Dikkat çekici olan ise her nerede projelerini anlatıyor olurlarsa olsunlar, dinleyenlerde en ufak bir şüphe emaresi bile belirmeyişi. Yapılan hizmetler herkesin gözleri önünde çünkü.

Cumhur İttifakı dışındaki partilerin ve özellikle de CHP adaylarının, herhalde gıpta ile baktıkları bir başka husus var. O da, AK Parti ve Cumhur İttifakı adaylarının, gerek teşkilatlar ve gerekse aday adaylığı sürecinde yarıştıkları ve hatta yerlerine aday gösterildikleri mevcut başkanlarla kol kola kampanyalarını yürütmeleri. Bu, hizmete talip olan AK Parti ve Cumhur İttifakı mensupları açısından sıradan olsa da, adaylık süreçleri kavga ve gürültü ile geçenler açısından anlaşılması zor bir durum.

Mevcut başkan yanında eskisi ve yenisi ile bütün teşkilat görevlilerinin katılımıyla yapılan Cumhur İttifakı İstanbul Sultanbeyli belediye başkan adayı Ali Tombaş'ın projeleri ve meclis üye adaylarının tanıtıldığı toplantı, aynı hedefe yönelenlerin şahsi konuları bir kenara bırakmalarına bir örnek. Sultanbeyli'ye yapılanların altını çizen Ali Tombaş, bundan sonraya yönelik 100 projesini açıklarken, salonun tek yürek olması kenetlenmenin bereketi…

Hizmet etmeyeceklerini çok iyi bilseler de CHP'li adaylara oy vermeyi adeta varlık sebebi kabul eden seçmenlerin varlığı ve bazı yerlerde belirleyici oldukları, bir gerçek.

Halka hizmeti Hakk'a hizmet bilen kadrolar, hizmet etmeyeceğini bildikleri kişilere mecburen oy verenleri iknaya yönelik yeni metotlar bulsalar ve bu defalık hizmeti seçmelerini sağlayabilseler, ne güzel olur. Bu, hizmet özürlü partilerin ders almalarını ve heykel yerine hizmete ağırlık vermelerini bile sağlayabilir, belki…