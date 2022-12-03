CHP ve İP'in başını çektiği irili ufaklı partilerden oluşan altılı masadan, aylarca süren toplantılardan sonra gelen tek açıklama parlamenter sisteme dönüşle alakalı.



İddialı bir ittifakın, seçime az kalmışken hükümet sistemi değişikliğini öne çıkarması, tuhaf. İktidarın 20 yıldır hiçbir şey yapmadığı ve her şeyin daha da kötüye gittiği iddiaları da hatırlanınca, memleketin durumunu düzeltmek için yapılacaklara yoğunlaşmaları beklenirdi çünkü.

'Seçimi kazanırsak ekonomide şunları, dış politikada bunları yapacak, sağlık ve eğitimde şu adımları atacağız…' gibisinden herhangi bir vaatleri yok… Bu, durumun söyledikleri gibi kötü olmadığının ya da buna yönelik herhangi bir hazırlıkları olmadığının göstergesi…

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirmeye odaklanmalarının sebebi de, galiba Altılı Masa'yı kurduran ve bütün uyuşmazlıklara rağmen onları bir arada tutabilenlerin arzusu…







'Yönünü Şaşıran Ok / Fetö, Kılıçdaroğlu ve Arkadaşları' isimli eseri ile tanıdığımız Emre Cemil Ayvalı'nın yeni çıkan 'Hangi Türkiye / Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ya da Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' isimli kitabı, parlamenter sistem hayalleri kuranlar açısından kötü haber.

Turkuvaz Kitap'tan çıkan 'Hangi Türkiye', Parlamenter Sistem'le yönetildiğimiz dönemlerde yaşananları hatırlatarak, bu sistemi tekrar getirmeyi düşünenlerin ülkemizi istikrarsızlığa mahkum etmeyi hedeflediklerinin altını kuvvetlice çizen bir eser.

Parlamenter Sistem sebebiyle 99 yıllık cumhuriyet tarihinde 'cumhurbaşkanı ile başbakanlar arasındaki çift başlılık, hükümet ortaklarının anlaşmazlıkları, gensoru, güvenoyu ve bütçe krizleri, partilerdeki değişimlerin hükümete yansıması, milletvekili transferleri ve parti bölünmeleri' gibi problemlere dikkat çeken Ayvalı, 1923-1950 arasındaki 27 yılda 18 hükümet ve 1950-2002 arasındaki 62 yılda 39 hükümet kurulduğunu hatırlatıyor.

1950'den 2002'ye kadar 19 genel seçim yapıldığını ve üç askerî darbe yapılıp bir de muhtıra verilen bu dönemde hükümetlerin ortalama ömrünün 19 ay olduğunu belirten Ayvalı; azınlık hükümeti, seçim hükümeti, güvenoyu almadan onaylanan hükümet gibi tuhaflıkların yaşandığını da vurgulamış.



Çeşitli ülkelerden örneklerle sistem mukayeseleri yapan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Parlamenter Sistem'e üstünlüklerini teorik ve pratik yönleri ile aktaran Ayvalı'nın kitabı, sistem değişikliği isteyenlerin esasında Türkiye'nin istikrarını bozmayı hedeflediklerini de ortaya koyuyor.

Önemli bir konunun vukufiyetle işlendiği Hangi Türkiye, sistem tartışmaları konusunda bilgilendirici ve hakikaten ufuk açıcı bir kitap…

'İstikrarlı bir şekilde hedeflerine yürüyen bir Türkiye mi yoksa zayıf koalisyon hükümetleri sebebiyle tekrar vesayete teslim olmuş bir Türkiye mi?' sorusuna net cevaplar veren Hangi Türkiye, hakikaten okunması gereken bir kitap…