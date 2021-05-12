Filistin'de çoğu çocuk 30'a yakın şehit var…

Her Ramazan'ın son günlerinde olduğu gibi: İsrail'in Filistinlilere yönelik zulümleri zirve yapmış durumda. Ve hep olduğu gibi, çaresizlik içindeyiz...

Çaresiz olan yalnızca biz Müslümanlar da değiliz üstelik. İsrail'in yaptıklarının yanlış olduğunu bilen dünya kamuoyu da çaresiz. İsrail'e bir şekilde dur denilmesi gerektiğini bilseler de, bunu yapamadıklarından üzüntü ve endişe beyanlarıyla yetiniyorlar.

'Dünya beşten büyük' diyemedikleri için, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi ve başka birçok kuruluş da çaresiz. Varlıklarının zulme dur demeyi gerekli kıldığını biliyor, ama İsrail söz konusu olduğunda yutkunmakla yetiniyorlar.

İsrail saldırıları sürerken 'endişe' beyan eden ABD'nin, Gazze'den gelen nerdeyse zararsız birkaç roketle rahatlayıp 'İsrail'in varlığını savunma hakkı' bahsini açması, senaryonun gereği belki de.

İslam ülkelerinin durumu çok daha vahim. Üyelerinden bazıları zalime göz kırptığı için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin açıklamaları pek kaale alınmıyor.

Parçalanmışlık sebebiyle birlikte hareket edemeyen İslam Alemi, cüce ile baş etmekte zorlanan bir dev sanki…

Hamd olsun, İsrail'in melanetleri karşısında sesini gerektiği gibi çıkaran Türkiye, Katar ve Pakistan var.

Müslümanlar olarak koyu bir çaresizlikle malul durumdayız. Ancak, öncesine nazaran ümit verici gelişmeler olduğunun altını da çizmek gerek.

Daha yakın bir zamana kadar işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın azat edilişi başta olmak üzere Türkiye'nin bölgemizde ve Doğu Akdeniz'deki adımları, geleceğe ümitle bakabileceğimize işaret.

Haklı olanın, gereklerini yerine getirdiğinde hakkı olana kavuşabildiğini gördük. İsrail ve taraftarlarınca yıllardır oluşturdukları kirli algıları bir kenara bırakırsak, Filistin meselesinde Müslümanların haklılıkları da son derece açık.

Şimdilik çaresiz durumdayız. Ancak bu ilanihaye böyle devam etmeyecektir…

Devşirdiği haksız desteklerin gölgesinde zulümlerini sürdüren İsrail'in, zulmün baki olamayacağı gerçeğiyle karşılaşacağı günler de çok uzak değildir, inşaallah…

Ülkemizi yönetenler Filistinli kardeşlerimiz için yapılabilecekleri yaparlarken, bize de yapabileceklerimizi yapmak, ama özellikle de kardeşlerimiz için dua etmek düşüyor…

(Yarın idrak edeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.)