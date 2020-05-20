'Biz de yaparız olur' mantığı ile yola çıkan CHP'liler, AK Partili belediyeler ve hatta devletle yarışmaya kalkıştıkları yardımlaşma konusunu ellerine yüzlerine bulaştırmış durumdalar… Hamurlarında olmadığından beceremiyorlar…

İhtiyacı olmayana verilene yardım denemeyeceğini bilmiyor CHP'liler mesela… Yapmadıkları halde yaptık dediklerinin tespit edilebileceğini hesaba katmayışları da, ayrı bir acemilik.

Yapamayacaklarını iyice anlayınca, işi hakkıyla yapanlara saldırmaya başlıyorlar. Şimdiki hedefleri de Vefa Destek Grupları.

İçişleri Bakanlığı'nca oluşturulan Vefa Destek Grupları, öncelikle evlerinden çıkmaları engellenen 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanların temel ihtiyaçlarını karşılamak niyetiyle düşünülmüştü.

Ancak, tedbirler genişletilince korona sürecinde yardıma ihtiyaç duyanların tamamına ulaşılmasında koordinasyon görevini de Vefa Grupları üstlendi.

İstanbul Bağcılar'da oturuyorum ve korona süreci başladıktan sonra Vefa Destek Grubu tarafından yapılan ve bir şekilde şahidi olduğum çalışmalar üzerinden söyleyebilirim ki, Vefa Destek Grubu koordinasyonunda yapılan yardım çalışmaları, bu konuda yapılabilecek olanın en iyisi.

İlçede Vefa Destek Grubu'nun yürüttüğü faaliyetlerin temel verileri, Bağcılar Kaymakamlığı ve Bağcılar Belediyesi'nin yardıma muhtaç insanlar konusunda sahip oldukları bilgilerden oluşuyor öncelikle. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda ve Bağcılar Belediyesi'nde kayıtları olanlara, korona tedbirleri sebebiyle oluşan ortamda yeni ilaveler de oluyor muhakkak.

Ancak, yardım taleplerinin değerlendirilmesi ve karşılanmasında Kaymakamlık koordinasyonunda Belediye, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, Milli Eğitim, Müftülük, muhtarlıklar ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının ortak faaliyetleri söz konusu. Bu da, yardımların hakikaten ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırılması konusunda ciddi bir rahatlık sağlıyor.

Farklı muamele yok!..

Türkiye'nin hemen her tarafında uygulanan Vefa Destek Grupları sisteminin en güzel tarafı da, bütün tespitlerin tamamen ihtiyaç durumuna göre yapılarak ulaştırılması ve bu arada yardıma muhtaç olan kişi ya da ailesinin partisi, inancı, ideolojisi gibi herhangi bir farklı muameleye kesinlikle yer olmaması.

Talepte bulunanın ve ailesinin gelir-giderleri, sağlık durumları ve onlarla ilgili diğer bilgilere çabucak ulaşılarak yapılan tespitler ve daha çok kaymakamlık, belediye, müftülük, milli eğitim çalışanlarından oluşan gönüllüler sayesinde ulaştırılan yardımlar, ülkemizin yüz akı çalışmalar arasında.

Korona tedbirleri başladığı günden beri yardım konusunda herhangi bir şey yapmayan ve yapmaya da niyeti olmayanların Vefa Destek Grupları'nı itibarsızlaştırmaya çalışmaları, işin bir başka tarafı.

Geçtiğimiz günlerde bu kapsamda çalışmalar yaparken PKK tarafından hedef alınan ya da kendini bilmez bazı alçakların saldırılarına maruz kalan Vefa Grubu mensupları, yapılan işlerin ne kadar doğru olduğunun bir başka göstergesi.

Özellikle de CHP'li bazı büyükşehir belediyelerinin, güya yardım yapmak istiyorlarmış ama İçişleri Bakanlığı engelleniyormuş gibisinden tartışmalar başlattıkları, malum.

Ancak başta İBB olmak üzere CHP'li belediyelerin yardımdan anladıklarının, muhtaç olup olmadığına bakılmaksızın az sayıdaki yandaşlarına birtakım malzemeler götürmek olduğu da gelen haberlerden anlaşılıyor.

CHP'li belediyeler de Vefa Destek Grupları'nın yardım faaliyetlerine takılsalar, işi öğrenirler aslında… İnsanlara yardım etmek gibi bir dertleri varsa tabii…