Bu da geçer ya hu!..

Türkiye, devleti ve milleti ile ne ile karşı karşıya olunduğunun farkında ve bunun gereklerini de yerine getirmeye çalışıyor. Durumun tam olarak farkında olmayan ve alışkanlıklarını da feda etmek istemeyenler sebebiyle yaşanan ufak tefek olaylar dışında problem de yok, şükür.

Vaktinde alınan ve gerek duydukça genişletilen tedbirler sebebiyle Türkiye, benzer durumda denebilecek birçok ülkeye nazaran oldukça avantajlı bir konumda.

Virüsle ilgili en büyük tehlike, salgına dönüşme durumunda gelişmelerin kontrolden çıkması ihtimali. Avrupa ülkelerinin ve özellikle de İtalya'nın durumu da, tedbir alma konusunda gecikmenin nelere mal olabileceğinin göstergesi.

Biz tam farkında olmasak da, Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız ve çeşitli kademedeki yöneticilerimiz, belki hayatlarının en yoğun dönemlerini yaşıyorlar. Gelişmeleri izlemek ve mübalağaya kaçmayacak bir biçimde gereken tedbirlerin alınıp uygulanmasını sağlamak, çok da kolay bir şey değil çünkü.

Ancak, kendilerine biçilen 'muhalif' rolü her durumda oynamaya mecbur olanların cenahında, işler biraz karışık. Daha önce benzeri ile karşılaşılmadığı için böylesi bir durumda neler yapabileceklerini bilmediklerinden, tabir caizse savruluyor ve bu arada iyice de rezil oluyorlar.

İlgi çekici olan, muhalefet yapıyormuş gibi gözükmeye çalışanlarla hain kontenjanına mensup olanların yollarının kesişmesi. Türkiye'ye hainlik edip kendini Almanya'nın kollarına atan ve ABD bayraklı yorganı ile de tanınan Can Dündar, Türkiye ile karşılaştırdığı Almanya'ya övgüler diziyor mesela.

Oysa, İtalya'ya nazaran nispeten iyi bir durumda olsa da, Almanya'da yaklaşık 20 bin vaka ve 68 ölüm söz konusu. Türkiye'de ise vaka sayısı 670, vefat sayısı 9.

Bu durumda, korona vakaları, tedbirler ve ölümler konusunda bize nispeten kötü durumda olduklarından, aklı sıra Merkel Erdoğan karşılaştırması yapmaya çalışan Can Dündar'a, Almanya'da inanan olmayacağı, kesin. İçimizdeki müzmin AK Parti ve Erdoğan düşmanları ise, bu tür iddialara inanmaya, zaten dünden hazır.

ALÇAKLIKTA SINIR YOK…

Başka türlü gündeme gelme şansları olmadığı için umrecilere hakaret ederek atraksiyon yapmaya çalışan E. Aysever ve benzerleri de, hain kontenjanındakilerin her durumda alçaklık yapmakta sınır tanımayacaklarını göstermiş oluyorlar.

Ne için kurulduğu hala tartışmalı olan İyi Parti'nin grup başkanvekili D. M. Dervişoğlu da, güya sağlık sistemimizi eleştirirken, Türkiye'nin dünya çapında önde bulunduğu yoğun bakım ünitesi konusunda eksiklikler olduğunu iddia edip, cehaletini sergiledi.

Yoğun bakım yatak sayısında erişkin ve çocuk olarak toplamda 38 bin üniteye sahip olan Türkiye, bu alanda oransal olarak 100 bin hastaya düşen 45 birimle dünya birincisi. İP'li Dervişoğlu'nun 25 bin olduğunu söylediği erişkin yatak sayısında da, yüz bin kişide 32 ile dünyada ikinci sıradayız.

AK Parti iktidarları döneminde sağlık alanında büyük atılımlara sahne olan Türkiye'nin dünya çapında öne çıkmasında, Cumhurbaşkanımızın 'rüyam' dediği Şehir Hastanelerinin rolü de oldukça büyük.

Sağlık konusunda atılan adımlara ve Şehir Hastanelerine hep muhalefet edenlerin, bunların koronavirüs tehdidi sebebiyle sağladığı avantajların farkında olup olmadıkları bilinmez. Ancak öyle olsa da tavırlarında bir değişiklik olmayacağı söylenebilir…

Tarih boyunca birçok sıkıntılı durumları başarıyla atlatmış bir ecdadın torunlarıyız. Biraz daha sabırla ve tabii dayanışma ruhu ile bu zor günleri de atlatacağız inşallah.

Bu da geçer ya hu!..