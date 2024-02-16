16 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Burhanettin Duran Erdoğan’ın eleştirisi CHP seçmenini rahatsız eder mi?
BURHANETTİN DURAN
Erdoğan’ın eleştirisi CHP seçmenini rahatsız eder mi?

Erdoğan’ın eleştirisi CHP seçmenini rahatsız eder mi?

16.02.2024, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahire dönüşü uçakta aralarında olduğum gazetecilere verdiği mülakatta Mısır ile ilişkiler ve Gazze krizi öne çıksa da yerel seçimlerle ilgili söyledikleri dikkatten kaçmamalı.
Mayıs 2023 zaferinin verdiği özgüvenle Erdoğan, partisinin önümüzdeki seçimlerden başarıyla çıkacağından emin.
Muhalefetin dağınıklığını ve CHP içindeki çekişmeyi bir süredir gündem yapan Erdoğan, iddiasında bir adım daha ileri gitti: "31 Mart kesinlikle bazılarının siyaset sahnesinden tamamen silindiğini göreceğimiz gün olacaktır. Nasıl ki 28 Mayıs'ta bazıları silindiyse, bazıları şu anda yarım yamalak ayakta durmaya çalışıyorsa bunların neticesi de benzer olacak."
Bu cümlelere dün Samsun mitinginde CHP yönetiminin çıkar kavgasına tutuştuğu, program ve projesinin olmadığı argümanını şu şekilde ekledi: "Eski ve yeni genel başkanlarıyla, belediye başkan adaylarıyla, aday olamayanlarla tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek. Acaba hangimizin elinde kalacak? Bu uğurda birbirlerinin kuyusunu kazmaktan, yoldaşlık ettiklerini hançerlemekten vazgeçmiyorlar. Böyle bir zihniyetin yatırım yapma gibi bir gayesi olabilir mi?"

***

Kuşkusuz 17 seçimde başarılı olan Erdoğan, 18. seçimine de CHP'yi eleştirerek gidiyor. Bunda bir fevkaladelik yok. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde farklı olan CHP'nin bu denli dağınık ve çekişme içinde olması. CHP'nin hizmet, proje ve iktidar olma iddiasından uzak olduğu algısının bu kadar güçlü olması. Bu sebeple CHP yönetiminin "iktidar kavgasından, ekipçiliğinden, liyakatsizliğinden" rahatsız olan CHP seçmeni belki de ilk defa Erdoğan'ın part-i lerini eleştirisine içten hak veriyordur.
yönetiminin "Tıpış tıpış bizim belirlediğimiz adaylara oy vereceksiniz" tavrında olduğu algısı muhalif yorumcuların da dilinde. Kale görülen belediyelerin bile kaybedileceği argümanı öne çıkıyor. Elbette bu uyarıların CHP seçmenini konsolide etmek için korkutma formunda söylendiği açık. Ancak muhalefet partileri arasında yaygınlaşan üçüncü yol arayışı bu yerel seçimlerin en önemli olgusu. İyi Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, YRP ve diğerleri bu yeni dalgaya katılmış durumda. Bu yeni süreci yönetmede en başarısız parti CHP.

***

CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti ile hâlâ birkaç büyükşehirde kısmi işbirliği için çabalasa da Kılıçdaroğlu'nun muhalefeti toparlama becerisini hayal bile edemiyor. Bu hâlin temel sebebi Mart 2019 ve Mayıs 2023 ittifaklarının CHP tarafından doğru şekilde değerlendirilememesidir. Bu ittifaklar AK Parti'ye kaybettirmek ve muhalefete kazandırmak için yapıldı, CHP'ye kazandırmak için değil.
İyi Parti'yi ve diğer küçük sağ partileri sürekli suçlayan ve hatta linç eden CHP çevreleri sağ partilerin aldığı riski küçümsediler, elde ettiklerini ise büyüttüler. Nitekim GP ve DEVA Partisi yetkilileri bu zorluğu sıklıkla ifade ettiler. Şimdi muhalefetteki yeni eğilim CHP ile 6'lı masaya oturmadan siyaset yapabilme alanını keşfetmek. İttifak bloklarını aşarak hem AK Parti hem de CHP'den oy alabilmek.

***

Aylardır aday belirleme sancısı yaşayan CHP ise şimdi parti teşkilatına gelen tepkilerle uğraşıyor. Bu dağınıklık ve çekişme hâlinin sorunları CHP'li yorumcuların vurguladığı "CHP'ye kaybettirme ittifakı oluştu" söylemi ile karşılanamaz. CHP karşısında "büyük bir sağ koalisyon" oluştuğu argümanına da katılmıyorum.
Bu tür söylem ve argümanların her şeye rağmen muhalefet seçmenini CHP'ye yönlendirme gayreti olarak okunması mümkün. 31 Mart seçim sonuçları partilerin ve seçmenin ittifak siyasetine çok farklı bakacağı bir dönemi getirmeye aday olduğunu da belirtmeliyim.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Kahire ile yeni dönemin kapıları açıldı 15.02.2024 Perşembe
Hangisi daha fazla ‘dehşet verici ve akıl dışı’? 13.02.2024 Salı
Putin, Guterres ve sürüklendiğimiz “kaos çağı” 10.02.2024 Cumartesi
CHP’nin, Erdoğan’ın kampanyasına sunduğu imkân 09.02.2024 Cuma
YRP ve DEM Parti’nin verdiği kararların etkisi ne olur? 06.02.2024 Salı
CHP muhalefetteki değişimi anlamıyor 03.02.2024 Cumartesi
"Patlamaya hazır" Ortadoğu ve ABD 02.02.2024 Cuma
Yerel Seçimler Beyannamesi Türkiye Yüzyılı vizyonunun tamamlayıcısı 31.01.2024 Çarşamba
Lahey’de İsrail ve Batı için yeni bir dönem başladı 27.01.2024 Cumartesi
İsveç’e onay ve Reisi’nin ziyaretinin ardından 26.01.2024 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA