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BURHANETTİN DURAN
Yerel Seçimler Beyannamesi Türkiye Yüzyılı vizyonunun tamamlayıcısı

Yerel Seçimler Beyannamesi Türkiye Yüzyılı vizyonunun tamamlayıcısı

31.01.2024, Çarşamba

Muhalefet aday karmaşası ile uğraşırken AK Parti 2024 yerel seçim beyannamesini dün açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni açılan AK Parti Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı şehirleri için Gerçek Belediyecilik" başlığı altında kamuoyu ile paylaştığı beyanname 8 bölümden oluşuyor: yerel yönetim vizyonu; katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik; dirençli şehirler; Türkiye Yüzyılı'nda şehir ve çevre; toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri; duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyecilik; kültür üreten şehirler ve hizmet ve eser belediyeciliği.

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Bu beyanname bir yönüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 yıllık ve AK Parti'nin 21 yıllık tecrübesinin bir sonucu, sentezi.

Hatırlayalım AK Parti yerel seçim dokümanlarını 2004'te "yerel kalkınma başlıyor," 2009'da "marka şehirler," 2014'te "Büyük Medeniyet Yolunda insan, demokrasi ve şehir," ve 2019'da "Gönül belediyeciliği" olarak açıklamıştı.

2024 beyannamesi bu tecrübenin hepsini özümseyen ve üzerine yeni bir iddiayı koyan bir beyanname: gerçek belediyecilik.

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Diğer yönüyle bu beyanname Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde de Mayıs 2023 beyannamesinin devamı ve tamamlayıcısı.

Yani Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında şehirlerimizi geleceğin risklerine, fırsatlarına hazırlamanın politikaları ve perspektifi paylaşılıyor.

"Dirençli şehirler" kavramlaştırması güvenlik, çevre ve afetlere hazırlıktan sosyal politikalara, estetiğe, şehir refahına, kültür üretimine ve kırsal kalkınmaya kadar uzanıyor.

Beyannamede şehirlerdeki projelere yer vermeyen AK Parti, bunları ilgili belediye başkanı adaylarının kampanyalarına bıraktı.

Ayrıca beyannamenin başında belediye başkanı adayları için hazırlanan yemin de dikkat çekti.

Böylece AK Parti merkezi idare ile yerel yönetimleri bir arada değerlendirerek dünyadaki trendlere ülkemizi hazırlayan bir vizyon sundu.

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Partisinin yeni tamamlanan Kongre merkezinde konuşmanın memnuniyetini gizlemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin her alanda olduğu gibi, belediyecilikte de kendi kendiyle yarıştığını söyleyerek muhalefete meydan okudu: "Bu konuda, AK Parti'nin, bırakın önüne geçmeyi, bizimle aynı seviyeye gelebilecek bir yerel yönetim vizyonu ve uygulamasını henüz göremedik. Bir önceki seçimde belediye yönetimlerini bizden devralanların, şehirlerimize 5 yıl kaybettirme dışında, hiçbir katkılarının olmadığını milletimiz yaşayarak gördü."

AK Parti belediyecilikte marka ve ekol haline geldiğini yerel seçimler beyannamesini açıklayarak gösterdi.

Öncü, yenilikçi, reformcu ve hizmet/eser odaklı olduğunu vurgulayarak muhalefetten pozitif anlamda yarıştı.

Şimdi kamuoyu muhalefetin beyannamelerini paylaşmasını bekliyor.
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