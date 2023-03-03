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BURHANETTİN DURAN
Kılıçdaroğlu’nun adaylıktaki gücü ve zaafı

Kılıçdaroğlu’nun adaylıktaki gücü ve zaafı

03.03.2023, Cuma
6'lı Masa bıktırıcı bir süreçten sonra nihayet ortak adayı nasıl belirleyeceğini dün konuştu. Bu satırlar yazıldığında henüz toplantı devam ediyordu, toplantı sonrası ortak adayın açıklanması ise beklenmiyordu.
Zira toplantı öncesi Kılıçdaroğlu, adayın belirlenebileceğini ancak ileri bir tarihte paylaşılacağını söylemişti. Akşener'in "kazanacak aday" ısrarı ile Kılıçdaroğlu ismine karşı olduğu bilindiği için adayın konusunun konuşulduğu ilk toplantıda bu itirazı kaldırması beklenmiyordu.
Bazı muhafazakâr muhalifler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir adayı desteklemeyi meşrulaştırabilmek için "sürpriz" beklese de 6'lı Masa'dan Kılıçdaroğlu'nun aday çıkması neredeyse kesine yakın. 2 Mart ya da sonraki bir toplantıdan bu kadar ayak oyunundan sonra Kılıçdaroğlu dışında isim çıkması gerçekten çok şaşırtıcı olur.

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Kılıçdaroğlu'nun adaylık macerasında geldiği nokta "güçlü bir zayıflık" içeriyor. Son bir yıldaki siyasi hamleleriyle Kılıçdaroğlu, "kazanacak aday" söylemini zayıflattı ancak hâlâ adı geçen CHP'li isimler arasında kazanma ihtimali en zayıf aday. Cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçenler arasında en negatif algıya sahip siyasetçi.
Yani seçmenin "Kesinlikle oy vermem" dediği ilk isim durumunda. Kılıçdaroğlu aday olması durumunda şimdiye kadarki süreçten çok daha zorlu bir evreye girecek. Elbette aday olmasını zorlayacak ölçekte yoğun bir angajman üretti ancak bu hâlâ kendisini "kazanacak aday" yapmaya yetmedi.
Son iki ayda özellikle milliyetçi-muhafazakâr seçmene umut vermesi çok zor. Sadece 6 Şubat depremlerinden sonra yürüttüğü sert-yıkıcı muhalefet tarzı bile cılız helalleşme söylemini unutturmaya yetti. Kendi adaylığı için CHP tabanını konsolide edeyim derken seçimlerde muhafazakâr kesimlere kendini ve CHP'yi sevimli gösterebilecek yere gelemedi.
SP, GP ve DEVA gibi partilerin desteği Kılıçdaroğlu'nu muhafazakâr kesime akredite etmeye yetmez. En ağır iddia ve hakaretleriyle Kılıçdaroğlu, kamuoyunun tanıdığı bir siyasetçi. Aday olması durumunda hızla 85 milyonu "kapsayıcı, uzlaşmacı bir söyleme" geçse bile bu yeni imajını seçmene taşıyabileceği vakti yok.

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6'lı Masa'nın aday belirlemede gecikmesi Kılıçdaroğlu'nun aday olabilme şansını güçlendirdi ancak yeni bir algı için çok geç. Bu itibarla Kılıçdaroğlu muhalefet cenahındaki siyasi denklemleri yöneterek adaylığını sağlayabilir ancak destek arayacağı farklı seçmen kesimlerinde ismi etrafında uzlaşma oluşturabilmesi ziyadesiyle zor.
Deprem faktörü hâlâ negatif siyaset yapan muhalefet ve Kılıçdaroğlu aleyhine çalışabilir. "Böyle zor bir dönemde 6 kişi mi devleti yönetecek?" sorusu kararsız seçmeni Erdoğan'a yönlendirir. 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirleri toparlama konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir algısı var.

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Kılıçdaroğlu ortak aday olursa masadaki genel başkanlara eşitmiş gibi muamele edebilir ve CHP listelerinde 4 partiye uygun sayıda milletvekili yeri açar. Ne de olsa kazanması durumunda tüm yetki elinde olacak.
Masada sorun çıkarsa sadece siyasi dengeleri gözeterek zayıf halkaları tasfiye edebilme imkânına hep sahip olacak. Zorda olan Akşener.
Akşener, Kılıçdaroğlu'nu kendisinin "güçlendirilmiş cumhurbaşkanı yardımcılığı" formülüne kolaylıkla ikna eder. 6'lı Masa gerçekte 2'li masa. Diğer genel başkanların "ama böyle konuşmamıştık" itirazları kazanılırsa 15 Mayıs'ın konusu, kazanılmazsa bambaşka bir siyasi atmosfer oluşacak zaten. Ancak Akşener'in zorluğu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının İYİ Parti'nin oylarını düşürecek olması.
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