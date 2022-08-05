Geçtiğimiz salı gecesi iki boğaz kritik gelişmelere sahne oldu. Türkiye'nin büyük çabalarıyla imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının uygulaması çerçevesinde ilk Ukrayna gemisi Razoni,girdiği saatlerdeABD ve Çin arasında bir gerilim yaşıyordu. Pekin'in "Ateşle oynuyorsunuz" uyarılarına rağmen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi. Tahıl sevkiyatından başlayalım. Elbette Ukrayna'nın üç limanından 120 gün süreyle 20 milyon tonu aşkın tahılın sevk edilebilmesiAncak dünya gıda krizini hafifletecek bu olumlu gelişme ve Almanya eski şansölyesi Schröder'in Rus lider Putin'in savaşı sona erdirmek için masaya oturma istekliğini açıklaması, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkese ulaşma şansına şimdilik işaret etmiyor.

***

Önümüzdeki aylarda Ukrayna'nın karşı saldırıya geçmesi ve Rusya'nın vereceği ağır karşılık ile bu savaşın daha da sıcak hale gelmesi ihtimali çok kuvvetli. Bu da Batı ile Rusya arasında yıpratıcı savaşa dönen bu krizin yeni bir evreye geçmesi demek. Halihazırda Batı'nın ağır ekonomik yaptırımları Rusya'yı dize getiremezken, Avrupa'nın enerji krizi büyüyor. Bir anlamdaKremlin, Batı'nın yaptırımlarla aptallık yaptığını ve Rusya'ya doğalgazı silah olarak kullanma fırsatı oluşturduğunu düşünüyor. Dahası, Rusya, Batı dışı dünyanın öne çıkan (Çin, Hindistan ve İran gibi) aktörler ile stratejik ilişkilerini geliştirerek yeni bir ekonomik ilişkiler ağının önünü açıyor. Milli paralarla ticaretten özel ekonomik işbirliği programlarına uzanan bir döneme geçiyor. Hatırlayalım, tahıl krizi Batı cenahında büyük kaygıyla karşılandı. Rusya'nın Kuzey Afrika ülkelerinde protestoların ve iç karışıklıkların çıkmasını hedeflediği ve böylece Avrupa'yı mülteci baskısı altına alma niyeti taşıdığı seslendirildi. Şimdilik imajını toparlamak için Rusya'nın tahıl sevkiyatını kabul ettiğini ve bu silahı istediği zaman kullanabileceğini öne sürenler mevcut. Ayrıca, bu kışın Avrupa'da zor geçeceği ve 2023'teki çok sayıda seçimlerde popülist sağ parti ve liderlerin öne çıkması riski bulunduğu konuşuluyor.

***

İşte Avrupa'da Ukrayna krizi yaşanırken ABD, Çin ile gerilimi yükseltecek yeni bir adım attı. Selefinden yirmi beş yıl sonra Tayvan'ı ziyaret eden Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, ziyaretinde "otokrasilere karşı demokrasilerin dayanışması" mesajını vermeyi ihmal etmedi.Pekin'in engelleyememesi Washington'ın sembolik bir başarısı olarak görüldü. Pekin açısından ABD'nin açık provokasyonu olarak değerlendirilen bu hamle Washington için Hint-Pasifik bölgesinde müttefiklere verilen kararlı desteğin gösterilmesiydi. Her halükârda ABD ve Çin arasındaki büyük çekişme yeni bir aşamaya geçti. Pekin, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesini engelleyemedi ve bu kriz Çin için alarm zillerini çaldıracak önemde. Biden yönetiminin Pelosi'nin ziyaretini önle(ye)mediği hatırlanırsa Washington'dadiyenlerin ağırlık kazandığı düşünülebilir. Ancak bu son hamlenin Çin ile Rusya'yı daha yakınlaştıracağı da açık.

***

Çin zor bir tercihle karşı karşıya.etrafındaki krizle meydanokuyan ABD'ye nasıl tepki verecek? Butür "provokasyonlara" etkili cevaplar verememekÇin'in bölgedeki iddialarını taşıyamamasıdemek. Erken bir kapışma Çin'in aleyhine.Şimdilik Çin medyası aslında kendilerinin diplomatikzafer kazandığını ve ABD'nin iklim değişikliğive Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerikonusunda Pekin'e ihtiyacı olduğunu vurgulamaklayetiniyor.Çin ihtiyatlı hareket edecek ise de ABD yeni hamlelerde bulunabilir. Merak ettiğim şey ise ABD'ninHangisiyle ne zaman masaya oturacağı. İşte büyük güçlerin rekabetinin hızlandığı bir dönemdeMasada tahıl koridoru, Ukrayna, Suriye ve başta ekonomik işbirliği olmak üzere ikili ilişkiler bulunuyor.