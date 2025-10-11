Katil-Soykırımcı Netanyahu'nun 7 Ekim'den bu Gazze'de uyguladığı soykırım, nihayet sona erdi. Başkan Erdoğan-Türkiye, bu ateşkesin sağlanmasında büyük rol oynadı. Anlaşmaya göre ilk etapta "İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan 250 Filistinli tutuklu ve 1.700 Gazzeli serbest bırakılacak. Hamas, 20 yaşayan ve 47'si ölen İsrailli rehineleri Pazartesi günü verecek. Gazze'ye günlük 400 TIR ile başlayacak, kademeli artarak 600 yardım kamyonu girecek. Katil İsrail askerleri Trump'ın çizdiği üzerinde uzlaşılan bölgeye geri çekilecek. İsrail'in kademeli 2 ve 3'üncü çekilme sınırları var".



İNSANLIK İTTİFAKI

Başkan Tayyip Erdoğan'ın ateşkes sürecindeki rolüne geldiğinde 'insanlık ittifakı' adına yükü tek başına taşıdı.

Yeri geldiğinde tüm insanlık ittifakını harekete geçirmek için bütün gücünü seferber etti. Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana, kararlı duruşunu devamlı gösterdi.



Diplomatik girişimleri, Gazze'de barış ve insani yardımın önünü açtı.

Gazze'lilerin 2 yıllık acı dolu günlerinin sona ermesinde büyük rol oynadı. Gazze'de ateşkesle sonuçlanan müzakerelerle ilgili olarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mekik diplomasisi ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın masada yer alması, ateşkes anlaşmasının önünü açan belirleyici hamlelerden biri oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe giren ateşkes anlaşması sonrası yarın İsrail'e gideceği açıklandı. Trump'ın ayrıca fiziksel ve ruhsal sağlıklarının elvermesi halinde serbest bırakılacak İsrailli esirlerle de görüşmek istediği kaydedildi. Trump'ın esirlerle görüşebilmesi için Hamas'ın rehineleri Pazar günü teslim etmesi bekleniyor.



FİLİSTİN'DE SEVİNÇ

Ateşkes haberi Gazze Şeridi'nde coşkuyla karşılandı. İsrail saldırılarıyla büyük bölümü yerle bir olan ve sakinlerinin çoğu son iki yılda defalarca yerinden edilen Gazze'de, ateşkes anlaşmasının duyurulması sevinç gözyaşlarına neden oldu. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta gençlerin şarkı söylediği, dans ettiği ve alkışlarla kutlama yaptığı aktarıldı.

Yerinden edilen Filistinli Samer Joudeh, "Dürüst olmak gerekirse, haberi duyduğumda kendimi tutamadım.

Sevinç gözyaşlarım aktı. İki yıl süren bombalama, terör, yıkım, kayıp, aşağılanma ve her an ölebileceğimiz hissi. Şimdi nihayet bir anlık rahatlama fırsatı bulduğumuzu hissediyoruz." dedi.



SON SÖZ:

Başkan Erdoğan'dan Gazze için son söz geldi:

İki yıldır her türlü barbarlığa, zulme, katliama, soykırıma rağmen dik ve dirayetli duruşlarından zerre kadar taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimizi buradan bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Türkiye dün olduğu gibi bugün ve yarın da Filistin halkının yanında olacak, onları asla yalnız bırakmayacaktır. Gazze için görev gücünde biz de yer alacağız. Türkiye olarak, anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz."



GÜÇLÜ, BÜYÜK TÜRKİYE YOLUNDA BAŞKAN ERDOĞAN'IN YOLU AÇIK OLSUN..