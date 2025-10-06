BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan etrafında toplanan muhalefet liderlerinin Meclis açılışındaki CHP'siz fotoğrafının derin mesajlar verdiğini ve çok konuşulacağını yazmıştık.

Çok konuşuluyor. Başkan Erdoğan'ın Meclis'i açış konuşmasından sonra muhalefet sıralarına giderek tokalaşmasıyla birlikte ise yeni siyasi iklimin kapısı aralandı.



Başkan Erdoğan sadece tokalaşmakla kalmadı, Başkanlık Divanı'nın arkasındaki bölümde muhalefet temsilcileriyle bir araya gelerek sohbet etti. Erdoğan aynı tabloyu Meclis resepsiyonundan sonra muhalefetin tüm liderlerini davet ettiği buluşmada hem siyasi iklimi yumuşattı hem de önümüzdeki dönemde Meclis'in iktidarmuhalefetle beraber yapılacak ortak çalışmalar için umut verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri aldıkları garabet-ayıp kararla TBMM'yi boykot ettikleri için Meclis'teki güzel tablonun ne yazık ki dışında kaldılar. CHP'nin yalnızlaştığını gördüler. Bu fotoğrafın aziz milletimiz tarafından çok olumlu bulunması, halkımızın ve medyamızın, siyaset çevrelerinin yoğun eleştirilerine konu olması Özgür Özel'i çıldırttı, öfkelendirdi, panikletti.

Başkan Erdoğan'ın verdiği fotoğraf, yeni bir siyaset tarzının işareti olarak görülüyor. Özellikle DEM Parti ve merkez sağ kökenli partilerle diyalog kapılarının açılması, yeni dönemin parametreleri olarak öne çıkabilir.

Erdoğan, farklı siyasi partilerle Türkiye söz konusu olduğunda ortak paydada buluşmanın önemine dikkat çekti.

Bu ifadenin içinde ağırlıklı olarak "terörsüz Türkiye için tüm partilerin ortaklaşa çalışması" yatıyor. Erdoğan'ın muhalefet parti liderleriyle verdiği fotoğrafta Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan var.

"Dönüş kapısı açılabilir mi?" soruları akıllarda. Siyasi kulislere göre davet edilmesi halinde Gelecek Partisi kadrolarının AK Parti'ye katılımı yüksek olasılık görülüyor. Bir süre önce Gelecek Partisi'nden istifa eden milletvekilleri İsa Mesih Şahin, Doğan Demir ve Selim Temurci'nin önümüzdeki günlerde AK Parti'ye geçeceği de kulislerde konuşuluyor.



AK Parti'de Erdoğan-DEM Parti diyaloğu ise yeni çözüm sürecini "sahiplenme" olarak görülüyor.

Erdoğan'la beraber uzun zaman sonra fotoğraf veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a CHP'li Muharrem İnce'den salvolar geldi.

İnce'nin sosyal medya üzerinden Ali Babacan'a yönelik eleştirileri siyasette tansiyonu yükseltti. İnce'nin "O fotoğraf karesindekiler" ifadesinin Ahmet Davutoğlu'na, Fatih Erbakan'a, DEM Parti eş başkanlarına, İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu'na kadar uzanmasının yeni tartışmaları tetiklemesi söz konusu olacak. Ali Babacan ise tepkisini katıldığı bir yayında dile getirdi.



SONUÇ:

Özgür Özel'in yönettiği CHP, TBMM'ye yönelik aldığı boykot kararının altında ezilmeye başladı.

Abandone olmuş vaziyetteler. İki kritik kavşaktalar. Ekrem İmamoğlu hakkında yolsuzluk iddianamesi mahkemelere verilecek.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 Kurultayı'nın şaibeli olduğu iddiasıyla açılan dava hakkında Ankara 42.

Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Ekim'de kararını açıklayacak. Mutlak butlan kararı çıkarsa, Kemal Kılıçdaroğlu tekrar genel başkanlığa dönecek.

Bu kavşaklara giderken CHP'nin "3K" girdabında kıvrandığı gözleniyor.

Nedir bu 3K? Kavga, kaos, kriz...

İçeride- dışarıda gerilim üretmeden siyaset yapamaz hale geldiklerinin farkında değiller mi?