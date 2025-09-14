Başkan Erdoğan, İsrail'in Katar'a yaptığı saldırıya büyük tepki gösterdi. "Bu saldırıyı lanetliyorum. TÜRKİYE TÜM İMKANLARIYLA Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu KATAR DEVLETİ'NİN yanındadır" mesajı yayınladı.

Bu son olay da dahil, İsrail'in saldırganlığı, BM Genel Kurulu'nda yine en önemli konu olarak masaya gelecek. Başkan Erdoğan, 21-25 Eylül 2025 tarihlerinde New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'nda yine tarihi konuşmalarından birisini daha yapacak.

Filistin davasını dünya ve BM zemininde en güçlü şekilde savunan Erdoğan'ın, BM Zirvesi'nde, İsrail'in uluslararası tecride tabi tutulması için bir EYLEM PLANI sunması da bekleniyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın vizesinin ABD tarafından iptalinin ardından Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'nın kaderi bağlamında gözler, her UUSLARARASI ZİRVEDE olduğu gibi Başkan Erdoğan'ın üstünde olacak.

Erdoğan, BM'nin 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Filistin davasını cesur sözlerle dünya gündemine taşımıştı. Erdoğan'ın, 1948'den bugüne İsrail yayılmacılığını haritalar üzerinden gösterdiği efsane konuşması, dünyada büyük yankı uyandırmış, milyarlarca insanın hafızasında yer etmişti.

Erdoğan, dünya liderlerinin gözünün içine bakarak, Filistin'in işgal altındaki toprakları ve Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmişti. İşgal altındaki Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı savunup Filistin'in tarihi haritasını göstermişti. İsrail'in 75 yılı aşkın süredir devam eden işgal siyasetini gözler önüne sermişti.

150 ÜLKE TANIDI

ABD, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a diplomatik nezaketsizlik yaparak BM'nin 80. Genel Kurulu'na gelmesine ve konuşmasına mani oldu. Ama Erdoğan var. Başkan Erdoğan, BM'de yine Filistin'in gür sesi olacak.

EVET. Tek dişi kalmış Batı'nın (Amerika- Avrupa) 23 aydır seyirci kalması sonucu Siyonist Netenyahu-İsrail azgınlaştırdıkça azgınlaştı. Erdoğan-Türkiye ilk günden itibaren İsrail'e karşı açık ve net tavır aldı.

Katıldığı her zirvede, görüştüğü tüm yabancı ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmelerde, FİLİSTİN'İ, GAZZE'yi savundu. Siyonist İsrail'in anlayacağa dilden uyarılmasını istedi. Hep yazdık, yazacagız. Dilimiz susmayacak. Katil- Soykırımcı Netenyahu- İsrail'in asıl niyetinin SÖZDE ARZU MEV'UD Fırat'tan Nil Nehri'ne kadar uzanan havzayı işgal odaklı olduğu bir gerçek. Türkiye'ye yan gözle bakanların, gözünün kör edileceğini bir daha hatırlatırız.

SONUÇ: Bir kez daha anlaşıldı ki katil-soykırımcı Netanyahu-İsrail durdurulmaz ve toprak bütünlüğe sahip bağımsız Filistin Devleti kurulmazsa ne komşularımız ne de dünya huzura kavuşabilecek! Bugün, FİLİSTİN'İ BM'DE TANIYAN 150 ÜLKE VAR. ABD İÇİNDEKİ SİYONİST- EVANJELİST KİRLİ KADRONUN gücü azaldıkça, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki olumsuz tavrının kırılması mümkün olabilir. Katil-Soykırımcı Netenyahu'nun devrilmesine, demir parmaklılıklar arasına girmesine az kaldı.

Geri sayım sürüyor. GÖKKUBBENİN ALTINDA HER ZAMAN GEÇERLİ ATASÖZÜMÜZ: ALMA MAZLUMUN AHINI, ÇIKAR AHESTE AHESTE. VİCDANSIZLARA HATIRLATIRIZ...