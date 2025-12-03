Viral Galeri Viral Liste Memura ve 4C'liye zamlı maaş formülü! 5. veri yolda: Meslek meslek kim ne kadar alacak?

Memura ve 4C'liye zamlı maaş formülü! 5. veri yolda: Meslek meslek kim ne kadar alacak?

Milyonlarca kamu görevlisinin gözü, 2026 Ocak maaş artışına çevrildi. Dört aylık enflasyon farkı netleşirken, TÜİK'in bugün açıklayacağı TÜFE verileriyle beş aylık zam oranı da ortaya çıkacak. Yılın ikinci yarısına ait son kritik veri sonrası memur ve memur emeklilerinin yeni yıl zammı büyük ölçüde şekillenecek. Polisi, öğretmeni, hemşiresi ve doktoru kapsayan yeni maaş hesaplamaları haberimizde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.12.2025 08:49 Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 08:57
Memura ve 4C’liye zamlı maaş formülü! 5. veri yolda: Meslek meslek kim ne kadar alacak?

Kamuda görev yapan milyonlarca memur ile memur emeklisi, 2026 yılı maaş artışını belirleyecek kritik verilere odaklandı. Zam oranının netleşmesi için geriye yalnızca Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları kalmış durumda. TÜİK'in bugün saat 10.00'da duyuracağı kasım ayı TÜFE verisiyle birlikte, yılın beşinci enflasyon farkı da hesaplara yansıyacak. Böylece yeni yıl için maaş artışında önemli bir aşama daha tamamlanmış olacak.

Memura ve 4C’liye zamlı maaş formülü! 5. veri yolda: Meslek meslek kim ne kadar alacak?

MİLYONLARIN GÖZÜ 10.00'DAKİ AÇIKLAMADA

Temmuz'dan ekime kadar olan dönemde TÜFE artışı sırasıyla yüzde 2,06, yüzde 2,04, yüzde 3,23 ve yüzde 2,55 olarak gerçekleşmişti. Bu dört ayın toplamı, memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 16,56'lık bir kümülatif artışı işaret ediyor.

Bugün açıklanacak kasım verisiyle zam hesabının beşinci parçası da ortaya çıkacak. Geriye yalnızca ocak ayında duyurulacak aralık rakamı kalacak.

Memura ve 4C’liye zamlı maaş formülü! 5. veri yolda: Meslek meslek kim ne kadar alacak?

Bu yılın ilk yarısında oluşan yüzde 10,57'lik enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik artışla memurlar temmuzda toplam yüzde 15,57'lik zam almıştı.

Memura ve 4C’liye zamlı maaş formülü! 5. veri yolda: Meslek meslek kim ne kadar alacak?

O dönem aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya yükselmiş, memur emeklilerinin tabanı ise 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya çıkmıştı. Yeni veriyle birlikte 2026 maaş tablosunun büyük bir bölümü şekillenecek.

Memura ve 4C’liye zamlı maaş formülü! 5. veri yolda: Meslek meslek kim ne kadar alacak?

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ: ENFLASYONDA HAFİF GERİLEME

AA Finans'ın enflasyon beklenti anketine katılan 33 ekonomist, Kasım için ortalama yüzde 1,31'lik bir artış öngördü. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda yıllık enflasyonun yüzde 31,65'e gerilemesi bekleniyor. Yıl sonu için öngörü ise yaklaşık yüzde 31,89 seviyesinde.

Bu beklenti, memur ve memur emeklileri için Kasım itibarıyla oluşacak 5 aylık enflasyon farkının yüzde 6,37 civarında olacağına işaret ediyor. Buna yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde toplam artış yüzde 18,07 seviyesine ulaşıyor.

SON DAKİKA