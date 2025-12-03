Memura ve 4C’liye zamlı maaş formülü! 5. veri yolda: Meslek meslek kim ne kadar alacak?

MİLYONLARIN GÖZÜ 10.00'DAKİ AÇIKLAMADA

Temmuz'dan ekime kadar olan dönemde TÜFE artışı sırasıyla yüzde 2,06, yüzde 2,04, yüzde 3,23 ve yüzde 2,55 olarak gerçekleşmişti. Bu dört ayın toplamı, memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 16,56'lık bir kümülatif artışı işaret ediyor.

Bugün açıklanacak kasım verisiyle zam hesabının beşinci parçası da ortaya çıkacak. Geriye yalnızca ocak ayında duyurulacak aralık rakamı kalacak.