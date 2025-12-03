Memura ve 4C'liye zamlı maaş formülü! 5. veri yolda: Meslek meslek kim ne kadar alacak?
Milyonlarca kamu görevlisinin gözü, 2026 Ocak maaş artışına çevrildi. Dört aylık enflasyon farkı netleşirken, TÜİK'in bugün açıklayacağı TÜFE verileriyle beş aylık zam oranı da ortaya çıkacak. Yılın ikinci yarısına ait son kritik veri sonrası memur ve memur emeklilerinin yeni yıl zammı büyük ölçüde şekillenecek. Polisi, öğretmeni, hemşiresi ve doktoru kapsayan yeni maaş hesaplamaları haberimizde...
Giriş Tarihi: 03.12.2025 08:49
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 08:57