BÜLENT ERANDAÇ
Üç özlem!

Üç özlem!

13.09.2025, Cumartesi

Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel tandeminin CHP'si arı kovanı gibi. Elini uzatan da etrafında dolaşan da yanar. CHP, son dönemde parti içi dinamiklerin yarattığı fırtınayla boğuşurken, yolsuzluk iddiaları soruşturmalari ile sarsılıyor. 15 Eylül'deki davada olası "Mutlak Butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun girişine engel olamak için CHP Genel Merkezi'nde nöbetlere başladılar.

15 Eylül'deki karar, 21 Eylül'deki olağanüstü kurultayı, 24 Eylül'deki İstanbul'da yapılacak il kongresinin kaderini belirleyebilir. Kılıçdaroğlu'nun yakınları, mahkeme kararıyla görev devralmayı, kurultayı durdurmayı ve yeni bir olağan kurultay sürecini başlatmayı hedefliyor.

CHP'de '3 Özlem', Özgür Özel'in planlarını bozdu. İstanbul İl Kongresi için şikayet dilekçesini veren Özlem Erkan, AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP'den ayrılan ve bugün AK Parti'ye katılacak olan Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel...

ÖZLEM ERKAN: İstanbul İl Kongresinin şaibeli olduğu gerekçesiyle davayı açan CHP'li. İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik şikâyet dilekçesini 14 Ağustos'ta sunan Özlem Erkan, 6 Nisan 2025'te düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine aday olmuştu.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den ayrıldı, AK Parti'ye katıldı. Çerçioğlu gibi, CHP'den en az 10 belediye başkanının da istifa için bekledikleri konuşuluyor.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL: Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel de AK Parti yolunda... Gürzel, "Beykoz Belediyesi seçilmiş başkanı ve özel kalemi tarafından yargılama ile hiçbir bağlantımın bulunmamasına rağmen tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz bir hale gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Özlem Vural'la beraber, Beykoz Belediye Meclis üyeleri Murat Uzun, Uğur Gökdemir ve Nevzat Cebeci de CHP'den istifa ettiler. Bu isimlerin de AK Parti'ye katılacağı öğrenildi.

SONUÇ: Yolsuzluk soruşturmaları gölgesinde kalan CHP'nin 102. yıl toplantıları sönük geçti. 9 Eylül 1923'ten 9 Eylül 2025'e uzanan 102 yılda, CHP'de çok kurultay kavgaları oldu, hizipler birbirini yedi, içinden ideolojik çekişmeler sonucu farklı partiler ortaya çıktı ama CHP tarihinde ilk kez yolsuzluklar dolayısıyla soruşturmalara sahne oluyor. Özgür Özel, şapkasını önüne koyup gerçeklerle yüzleşmeli. Siyaset üretmeye soyunmak yerine haksız ve mantıksızca iktidarı suçlamalarından, tehditlerinden bir an önce vaz geçmeli.

HUZUR VE SÜKUN İÇİN, GÖLGE ETMESİN YETER...

