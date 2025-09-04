ABD, İngiliz medyasında, Türkiye'nin yeni füzeleri, silahları, savunma sanayi teknolojileri yoğun biçimde analizlere konu oluyor.

Türkiye, Karadeniz'de Sinop açıklarında 15 Ağustos'ta nefes kesen yeni füze testi yaptı. TCG İstanbul fırkateyninden fırlatılan Hisar- D RF füzesi, düşman saldırısını simüle eden bir insansız hava aracını tam isabetle vurdu. Amerikan dergisi The National Interest, Türkiye'nin Hisar-D RF füzesiyle savunmada ezber bozduğunu yazdı.

Amerikan savunma sanayi dergisi, Türkiye'nin yeni füzesini nefes kesici olarak değerlendirirken, CHP lideri Özgür Özel, Sinop'ta yaptığı mitingte, yeni füzelerle ilgili "Balıklar füzelerden korkuyor" gibi gülünç açıklamalarda bulundu. Gaf üstüne gaf kırmakta olan Özel'in gülünç sözleri, siyasi kulislerde, savunma sanayi çevrelerinde, sosyal medyada alay konusu oldu.

Atatürk'ün kurduğu CHP'nin genel başkanı Türkiye savunma sanayindeki gelişmelerden gurur duyacağı yerde, gülünç, ipe sapa gelmez laflar etmesi gerçekten en hafif deyimle aziz milletimizi rahatsız edici. Türkiye'nin yeni füzeleri ile ilgili, Amerikan ve İngilizler'in yaptıkları analizleri CHP

Genel Başkanı Özgür Özel'in okuması için veriyorum.

Amerikan dergisi The National Interest dergisi:

"Türkiye'nin yeni Hisar-D RF'nin teknik gücü, sahadaki başarısı ve bölgesel dengeleri değiştirecek özellikte. Bu sistem yeni nesil deniz hava savunmasında öncü rol oynayacak. Hisar-D RF sistemi yalnızca bir savunma aracı değil, aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik caydırıcılığının da güçlü bir göstergesidir. Bu sistem, bölgedeki tüm askeri ve diplomatik denklemlerde Ankara'nın konumunu şekillendiren temel unsurlardan biri haline gelmiştir."

İNGİLİZ BBC ANALİZİ: "İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF) kamuoyuyla ilk kez paylaşılan sistemler arasında balistik füzeler, elektronik harp sistemleri, şifreli iletişim ağları, fiber optik kablolu insansız hava araçları gibi teknolojiler yer aldı. IDEF'te en dikkat çeken sistemlerden biri ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN Blok-4 balistik füzesi oldu. Tayfun Blok-4'ün azami menziline 1000 kilometreye kadar çıkabileceği konuşuluyor. Halihazırda Türk ordusunun envanterinde bulunan Bora ve Tayfun gibi balistik füzeler yaklaşık 300 km menzilleriyle komşu başkentlere ulaşabilecek kapasitede."

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL'İN GÜLÜNÇ LAFINA KARŞI SOSYAL MEDYADA DİKKATİ ÇEKEN HATIRLATMA!

Vatandaşlarımız soruyor: "Özgür Bey, İzmir Körfezi'nde füze denemesi yapılmıyor fakat körfezin rezil hali ve ölen balıkları kendinizi neden dert etmiyorsunuz? İzmir Körfezi'nin lağım akan ve denize girilemeyen, İzmir halkının kendi ilçelerinde parasız denize havlu atamadıkları bir yere sesiniz neden çıkmıyor."