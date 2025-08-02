KATİL-Soykırımcı-Siyonist Netenyahu eceline susadı.



Medyası, beş para etmez ciğerleriyle KKTC'ye ve Akkuyu Nükleer Santrali'ne göz dikiyor.



Bin yıl aşkın bir süredir dünyanın en kıymetli topraklarından bir tanesi Anadolu-Trakya-Kıbrıs Anayurdumuz'dur. Asırlarca büyük Türk-İslam Medeniyeti oluşturduk, dünyaya adalet dağıttık, bazı dönemler yok olmanın eşiğine gelip küllerimizden yeniden doğduk. Emperyalist ülkelerin gözünün olduğu ANADOLU'yu elimizde tutarken yaslandığımız büyük değerlerimiz var. Birlik ve beraberliğimiz, geçmişimiz ve geleneklerimize olan bağlılığımız, Müslümanlık inancımız ve vatan-millet söz konusu olduğunda her türlü fedakarlığı yapabilecek Büyük Milet ruhumuz var. Sıkıntı çektiğimiz dönemlerde kahraman ordumuz ve vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan ölümü göze alan aziz milletimiz sayesinde yaşamımızı bu kadim topraklarda sürdürmeye devam ediyoruz. Bu tarihi gerçekler ışığında, Türkiye'ye göz dikenleri bir kez daha uyarıyoruz. Anadolu'ya, Trakya'ya, KKTC'ye yan bakan gözler, kör edilir. Türkiye'nin KADİFE ELDİVEN İÇİNDEKİ DEMİR YUMRUĞUNU, bir gece ansızın yediğinizi görürsünüz.



BÜYÜK RESİM

1900'lerin başında emperyal güçler İngiltere-Fransa kadim Osmanlı-Türk coğrafyasını cetvellerle çizdikleri haritaya göre Kürt kardeşlerimizi 4 ülkeye dağıttılar. 100 yıldır, İngilizler'in meşhur emperyaist mottosu, BÖLPARÇALA- YÖNET taktikleriyle, İslam coğrafyasının kanını içtiler, zulüm ve soykırım yaparak kirli emellerini yürütmenin peşindeler.



Emperyalist ülkeler, terör örgütü PKK'yı 4 ülkede kurmuşlar, bunları 4 ülkeye karşı potansiyel koz olarak kullanmayı planlamışlardı.



2001 yılında sözde "İkiz kuleler Operasyonu" ile Irak'a çöktü Amerika. O dönemin Başkanı Oğul Bush, "Yeni Haçlı seferleri başladı" diye konuşmuştu.



ABD Dışişlerı Bakanı Condalize Rice da "22 MÜSLÜMAN ÜLKENİN SINIRLARI DEĞİŞECEK" demişti. 22 ülkenin içinde Türkiye de vardı. Ne oldu? Türkiye, 100 yıl önce cetvellerle çizilen Sykes- Picot anlaşmasını parçaladı. 7 Ekim 2023'te yeni bir tezgah kurdular. Katıl-Soykırımcı-Siyonist Netenyahu'nın sözde vaat edilmiş Topraklar (Arz-mevud) fantezisiyle İsrail'in çevresindeki AYRILIKÇIBÖLÜCÜ çeteleri bölgesel hesapları için kullanmak istediğini hepimiz görüyoruz. Netenyahu, bir taraftan terör örgütü PKK'yı (YPG-SDG) Suriye ve Irak'ta kullanmanın peşine düştü. Diğer yandan sözde Arz-ı mevud fantezisi üzerinden "Büyük İsrail" rüyası görmekteydi.



Soykırımcı Netanyahu yönetimine yakın Hayom gazetesi, şimdi de KKTC'ye ve Akkuyu Nükleer tesislerine göz diken bir analiz yayınladı/yayınlattırıldı.



Gazete, Ankara'nın son yıllarda bölgedeki adımlarının İsrail için giderek büyüyen bir tehlikeye dönüştüğünü iddia etti. Yazıda, "İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile koordinasyon içinde, adanın kuzeyini yani KKTC'yi işgal etme rüyasıyla bir acil durum operasyonu hazırlamalıdır. Ankara'nın bağımsız uranyum zenginleştirmesi, nükleer silah geliştirme kapasitesine hızla geçiş yapabileceği anlamına geliyor'' deniliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden bu yana ilk kez Türkiye'nin açıkça bölgesel hegemonya arayışına girdiği belirtilen küstah analizde, İran gibi Ankara'nın da Hamas'a siyasi ve lojistik destek sağlayarak bölgesel istikrarı bozduğu iddia ediliyor.



SONUÇ: EVET. YENİ DÜNYA DÜZENİ KURULUYOR. TÜRKİYE YERİNİ ALIYOR.

Sykes-Picot'la Ortadoğu haritalarının cetvelle çizildiği zaman bitti.