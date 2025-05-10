BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahceli'nin ilmek ilmek ördükleri DEVLET

PROJESİ ile 50 yıllık zincirler kırıldı. Aparat PKK terör örgütü fesih kararı aldı. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik asıldı. Fesih kararı ve silahların bırakılmasına ilişkin kararın 11 Mayıs'ta açıklanacağı iddiası ortaya atıldı.

Büyük Türkiye yürüyüşünün iki güçlü lideri Başkan Erdoğan ve Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli kavşağından geçişi ve Mayıs ayında gerçekleşecek yeni gelişmeleri geçtiğimiz Salı günü masaya yatırmışlardı. O görüşmenin PKK'nın kongre kararı üzerine olduğu netleşti. Erdoğan ve Bahçeli, 1 Ekim 2024'te, 50 yıldan bu yana Büyük Türkiye yürüyüşüne pranga vurmak isteyen küresel güçlerin ve istihbarat servislerinin kullandığı PKK terör örgütünün tamamen feshedilmesine yönelik bir devlet projesi başlatmışlardı.

22 Ekim'de MHP Lideri Devlet Bahçeli, ezber bozan ve yabancı istihbarat servislerinin elindeki PKK oyuncağını etkisizleştiren bir çıkış yapmıştı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu gelişmelerin önünü kararlı bir duruşla açmıştı. 27 Şubat'ta İmralı Adası'ndaki teröristbaşı Öcalan, miadını doldurmuş PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi için çağrı yapmıştı. 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini Külliye'de kabul ederek çok önemli bir virajın aşılmasını sağlamıştı.

Allah rahmet eylesin; terörsüz Türkiye sürecindeki barışın sembollerinden biri olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önderin son yolculuğuna uğurlanırken, halkın birlik ve beraberlik içinde olması ve oluşan barış iklimi yeni gelişmelere kapısını açtı. Erdoğan başkanlığında pazartesi günü yapılan MKYK toplantısından sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de son gelişmeler hakkında bilgi vermişti.

"İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra günler içinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cephenin güçlendirilmesi çağrısının sonucu Terörsüz Türkiye, hedefine ulaşacaktır.

Bunun bölge için ilham kaynağı olacağını net bir şekilde söylüyoruz.

Bölgede etnik gruplar, mezhepler temelinde fay hattı oluşturma çabalarına karşı burada kardeşlik cephesi olacaktır. Yakın bölgemizde Ortadoğu'da, Mezopotamya ve Akdeniz'de çıkar odaklı acımasız denklem vardır.

Terörsüz Türkiye hedefine iç cepheyi güçlendirme temelinde ulaşma çabalarımızı sürdüreceğiz.

Bunun somut olarak gerçekleşmesiyle birlikte demokrasimiz üzerindeki siyasi tansiyon da kalkacaktır. Bu tansiyonun kalkması demokrasimize ve siyasi hayatımıza enerji verecektir. Her olumlu adım bir diğer olumlu adımı otomatik olarak çağıracaktır. PKK'nın tüm şubeleri, illegal unsurlarıyla silah bırakması, kendisini feshetmesi dönüm noktası olacaktır.

Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi güçlendirme çağrısını Meclis'ten yaptıktan sonra Sayın Bahçeli'nin stratejik ve tarihi çağrısı oldu.

Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikasıdır. Herhangi bir müzakere, al-ver süreci olmaksızın, devletin temel niteliklerinden vazgeçmeksizin bu yolda ilerlemek olduğunu ifade etmek isterim" demişti.

Ve dün işte o beklenen açıklamalar peş peşe geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sabah saatlerinde "PKK her an kongrenin toplandığını duyurabilir. Biz de bu tarihi adımı, bu tarihi kararı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz" dedi. Ve ardından "silahların tümden devre dışı bırakılması için siyasete çok büyük sorumluluklar düştüğünü" söyleyen Doğan, "Herkes cesaretle bu sorumluğu taşımalı, bunun için gönüllü olmalı" demişti. PKK'nın kongresini toplayıp kararlar aldığı ve bu kararlara ilişkin "Geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgelerin, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı" ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 8 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde bakanlar ve milletvekilleriyle yaptığı toplantıda "Bütün engelleri aştık, PKK bugün yarın silah bırakacak, örgüt feshedilecek. Ardından hepimiz için yeni bir dönem başlayacak" dediği öğrenilmişti.



SONUÇ: Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" hedefinde tarihi eşik aşıldı.

Ve Türkiye Yüzyılı'nda, "Terörsüz Türkiye" 85 milyona hayırlı uğurlu olsun...