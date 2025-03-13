SURİYE Cumhurbaşkanlığı, ABD aparatı PKK-YGG- SDG'nin Suriye yönetimi emrine girdiğini açıkladı. Baas rejimini deviren Ahmet Es Şara, renk renk olan Suriye haritasını, üç ay içinde TEK RENGE çevirdi.



Suriye haritalarında SARI RENKLE gösterilen Amerikan aparatı PKK-YPG-SDG'nin işgali altındaki Rakka-Kamışlı- Deyri Zor'da Suriye, artık tek renk olarak gösterilmeye başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistinlilerle Kardeşlik İftarı programında Suriye hükümetinin SDG ile anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.



"Mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecek. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır" dedi.



Erdoğan, "Sadece Gazze'de, Batı Şeria'da değil tüm bölgede barış, huzur istiyoruz. Farklı inanç, mezhep, etnik unsurların yan yana yaşadığı bir bölge hayal ediyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz.



Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına, birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz. Suriye'de dün imzalanan mutabakat eksiksiz yerine getirilmeli ve uygulanmalı. Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı, doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz" sözlerini kaydetti. Erdoğan, "Araplar, Türkler, Kürtler olarak kardeşliğimizi yücelttiğimiz ölçüde, oyunları bozar, geleceğimizi güvence altına alabiliriz. Birbirimizin elini tutmaktan, birbirimize sıkıca kenetlenmekten, birbirimizin hassasiyetlerine saygı göstermekten başka kurtuluş yolunun olmadığını aklımızdan lütfen çıkarmayalım. Rabb'im bizleri her türlü fitneden, çatışmadan, emperyalistleri sevindirecek kardeş kavgasından muhafaza buyursun" diyerek geleceğe ilişkin değerlendirme yaptı...



Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara ile Amerika'nın komutan muamelesi yaptığı Mazlum Kobani'nin imzaladığı anlaşma da Ankara'da temkinli bir iyimserlik içinde karşılandı.



Elbette bir anlaşmaya varılması önemli ama Türkiye uygulamayı da görmek istiyor.



Eğer, PKK-YPG-SDG, yeni Suriye yönetimine entegre olmayı kabul etmeseydi, Türkiye tarafından toprağa gömülecekti.



Peki, PKK-YGP-SDG'nin Yeni Suriye yönetimine teslim ol(duru)masında neler etkili oldu? Şöyle sıralayabiliriz:



1- Türkiye, yürüttüğü terörle mücadele faaliyetlerinde çok etkili oldu. Irak'a kilit attı, Suriye ile Süleymaniye bölgesi ile arasındaki hattı kapattı. Suriye'nin kuzeyinin önemli bir bölümümde PKK-YPG'yi paçavraya çevirdi.

Örgüt artık iyice Deyri Zor bölgesinde sıkıştı. Suriye'de yeni yönetim ile birlikte kuzeyde SMO son harekatlara hazırlanıyordu. Teşrin barajı ve petrol bölgelerinde temizlenme aşamasına geçilmişti.



2- Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın DEAŞ'a karşı bölgede yürüttüğü ittifak çabaları sonuç verdi. İki gün önce Amman'da Türkiye-Irak-Lübnan-Ürdün - Suriye, ortak mücadele için bir koordinasyon merkezi kurma kararı aldı. Bu gelişme de, PKK-YPG'nin Suriye'de varlığını ortadan kaldırma, ABD'nin DEAŞ bahanesini de işlemez hale getirecekti.



3- ABD'nin bu gelişmeler karşısında, Türkiye ile dört ülkenin birlikte DEAŞ ile mücadele edebilmesi sonrası, artık Suriye'de kalma eğiliminin olmadığını anlayarak PKK-YPG- SDG'yi entegrasyon için teşvik etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Nitekim, aparat Mazlum Abdi anlaşmayı imzalamadan evvel Centcom komutanı ile buluşmuş, Haseke'den Şam'a ABD helikopteri ile gittiği bilgisi de var.



Peki, bu anlaşma istenilen yönde sonuç verebilecek mi?



İşte bu noktada, anlaşmanın 8'inci maddesi önemli. Çünkü bu madde, "Anlaşmanın uygulanması için 2025 yılının sonunu aşmayacak şekilde çaba gösterileceğini" ifade ediyor.



Yani önümüzde 9 AY uygulama süresi var. İşte bu noktada ihtiyatlı olunması gerekiyor.



Neticede anlaşmaya imza atan Amerika'nın aparatı PKK-YPG-SDG...



Bir çok ülke istihbaratı ile yatıp kalkan kuklaların, kendi içlerinde de farklı kliklerin olduğu da biliniyor. Mesela Kandil çapulcuları ile çalışan Fehman Hüseyin'in ve ona bağlı gruplar.



Gelişmeler hep uygulamada görülecek.



Suriye genelinde ateşkesin sağlanacak. Bu ne demektir?



Çatışmasız ortam.



Diğer yandan Kuzey Doğu Suriye'de tüm askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları, petrol ve gaz sahalarının Yeni Suriye yönetimi kontrolü altına girmesi...



Anlaşma maddelerine göre, artık Kuzey Doğu Suriye'de ayrı bir yönetim, petrol ve gaz sahalarının yönetiminin başka birilerinin elinde olması gibi durumların tamamı sona erecek.



Buraları da Suriye devleti yönetmeye başlayacak. Yani devlet içinde devlet olmayacak.



Üç aydır tartışılıyordu...



"PKK-YPG-SDG Suriye ordusuna ayrı bir kol ordu olarak mı girecek?" diye...



Türkiye, buna izin vermedi.



Ameliyat yaptırmadı.



DEAŞ'LA MÜCADELE

Bundan sonra oradaki DEAŞ'lıların tutuklu bulunduğu hapishaneleri, Suriye hükümeti devralacak. Türkiye, Irak, Suriye, Ürdün'ün kuracakları ortak mücadele merkezi, bu mücadeleyi yapacak. Bu merkezin Türkiye'de ya da Ürdün'de mi olacağı henüz netleşmedi... Önümüzdeki günlerde, yeni Suriye yönetimi göreve gelecek.



Bakanlar sosyolojiye göre atanacak. Anakara çalışmalarını yürütecek.

Yeni Anayasa'nın, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ, ÜNİTER YAPI, PARLEMENTER SİSTEM üzerine oturması planlanıyor.

Türkiye Büyükelçiliği'ne askeri ateşe de atandı.



Önümüzdeki haftadan itibaren, Yeni Suriye ordusu yapılanması, eğitimi konusunda askeri görüşmelerin hızlanmasından, bazı ziyaretler olacağından bahsediliyor. Bu noktada SDG'nin silahlarını nasıl bırakacakları, suça karışmamış olanlarının Suriye Milli Ordusu'na entegre oluş biçimleri önemli.



SONUÇ:

ABD SURİYE'DEN ÇEKİLECEK Mİ? Şimdi gözler, ABD Başkanı Trump ve Pentagon'a çevrildi.

Eğer anlaşma böyle ilerlerse, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekip çekmeyecekleri önemli bir konu. Trump'ın ÇEKME yönündeki düşüncesi biliniyor.

Ancak, Pentagon-Centcom sicili bozuk olduğundan, gelişmeler dikkatle takip edilecek.

NE DEMİŞTİ BAŞKAN ERDOĞAN 3 MART'TA.

"Suriye'de ameliyat yapılmasına müsaade etmeyiz.

Türkiye'ye oyun oynayanların gerekirse TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ, OMUZ ÜSTÜNDE BAŞ bırakmayız''.

Suriye'deki son gelişmelere;

Başkan Erdoğan'ın bu derin ifadeleri çerçevesinde bakılmasında büyük fayda var...