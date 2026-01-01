Viral Galeri Viral Tıkla Boğaz’daki yalıda uyuşturucu partisi itirafı! Zohaer Majhadi'den Kasım Garipoğlu hakkında çarpıcı sözler

Boğaz’daki yalıda uyuşturucu partisi itirafı! Zohaer Majhadi'den Kasım Garipoğlu hakkında çarpıcı sözler

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu ile Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe, fenomen Rabia Karaca ve işletmeci Yasin Burak Becek'in aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Tutuklu bulunan marka direktörü Majhadi, ifadesinde firari iş insanı Kasım Garipoğlu'nun Boğaz'daki yalısında 15 günde bir uyuşturucu partisi düzenlediğini söyledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 06:55
Boğaz’daki yalıda uyuşturucu partisi itirafı! Zohaer Majhadi’den Kasım Garipoğlu itirafı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günler hem 34 mekana operasyon düzenlenmiş hem de 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Boğaz’daki yalıda uyuşturucu partisi itirafı! Zohaer Majhadi’den Kasım Garipoğlu itirafı

ÜNLÜ İSİMLER TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Savcılık ifade işlemlerinin ardından Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe, fenomen Rabia Karaca, işletmeci Yasin Burak Becek, Ömer Can Kılınç, işletmeci Cihan Güler, avukat Burak Güngörmedi ve Resul Arslan olmak üzere 12 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Boğaz’daki yalıda uyuşturucu partisi itirafı! Zohaer Majhadi’den Kasım Garipoğlu itirafı

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler Cengiz Can Atasoy, Buse İskenderoğlu, Tuğrulbey Aran, Zohaer Majhadi "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçundan tutuklandı. Şüpheliler Dilara Ege Çevik ve Yılmaz Efe "Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler Rabia Karaca, Yasin Burak Becek, Cihan Güler, Ömer Can Kılıç, Burak Güngörmedi ve Resul Arslan da uyuşturucu ve fuhuş suçlarından tutuklandı.

Boğaz’daki yalıda uyuşturucu partisi itirafı! Zohaer Majhadi’den Kasım Garipoğlu itirafı

ZOHAER MAJHADİ'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak", ve "fuhuş" suçundan tutuklanan Les Benjamin's markasının direktörü Zohaer Majhadi'nin verdiği ifade ortaya çıktı.

Boğaz’daki yalıda uyuşturucu partisi itirafı! Zohaer Majhadi’den Kasım Garipoğlu itirafı

Mahjadi, Boğaz'daki yalısında 15 günde bir uyuşturucu partileri düzenleyen firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun verdiği partileri doğruladı.

SON DAKİKA