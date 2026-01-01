Viral
Galeri
Viral Tıkla
Boğaz’daki yalıda uyuşturucu partisi itirafı! Zohaer Majhadi'den Kasım Garipoğlu hakkında çarpıcı sözler
Boğaz’daki yalıda uyuşturucu partisi itirafı! Zohaer Majhadi'den Kasım Garipoğlu hakkında çarpıcı sözler
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu ile Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe, fenomen Rabia Karaca ve işletmeci Yasin Burak Becek'in aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Tutuklu bulunan marka direktörü Majhadi, ifadesinde firari iş insanı Kasım Garipoğlu'nun Boğaz'daki yalısında 15 günde bir uyuşturucu partisi düzenlediğini söyledi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 06:50
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 06:55