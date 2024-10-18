ABD'DEKİ başkanlık seçimlerine 18 gün kaldı. "Kamala Harris veya Donald Trump'ın seçilmesi sonrası dünyayı ne bekliyor" analizleri dünyada giderek artıyor. Peki ABD'nin yeni başkanı dünya siyaseti için neden önemli? Her ABD seçiminin önceki seçimlerden farklı bir öneme sahip olduğuna dair açıklamalara alışkın olsak da bu seçimin hem ABD hem de dünya siyaseti için keskin değişimlere neden olması çok mümkün. ABD'de başkanlık seçim sürecinde yapılan anketleri yayımlayan "Real Clear Politics (RCP)" adlı haber platformunda yer alan ülke geneli anketlerin ortalamasına göre Harris, yüzde 49.2 desteğe ulaşıyor.

Buna göre Harris, aynı anketlerde yüzde 47.5 destek toplayan Trump'ın önünde gözüküyor. "Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistem dolayısıyla kritik öneme sahip olan 7 salıncak eyaletteki anketlerin ortalamasına göre Trump'ın 0,7 puan farkıyla Harris'in önünde olduğu görülüyor. Sonuçlar genellikle hata payı içinde kalıyor. ABD kamuoyu seçime odaklanmışken Derin Amerika'dan iki stratejik karar geldi. Derin ABD ile Siyonist Netanyahu'nun İsrail'in İran misillemesi çok büyük olmayacak.

Sadece İran'daki askeri hedeflerin vurulacağı konuşuluyor.

Derin ABD, Yemen'de de sahnede.

ABD, füze saldırılarının başlangıcından bu yana Yemen'deki Husi hedeflerini ilk kez B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurdu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Lloyd Austin, Perşembe sabahı erken saatlerde Yemen'de İran destekli Husiler'e karşı hava saldırıları başlattıklarını açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrail-Hamas savaşı nedeniyle aylardır Kızıldeniz koridorunda gemilere saldıran Husileri hedef alan saldırılarda B-2 bombardıman uçaklarının kullanılması son derece ender rastlanan bir durum.

Husilere ait al-Masirah uydu haber kanalı, Yemen'in 2014'ten beri elinde tuttuğu başkenti Sanaa çevresinde hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi.

SONUÇ: Filmlere konu olan Amerikan "derin devleti" bir gerçektir.

ABD'de Başkan'dan çok derin Amerika'ya bakınız. Dünya hegemonyası için kararları DERİN AMERİKA alır, ABD Başkanı uygular. Yine öyle oldu.

Harris ve Trump ABD Başkanı olmak için EYALET EYALET gezerken, Biden emekliliğe yaklaşırken, DERİN AMERİKA (CIA, PENTAGON,

DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ, SİLAH

BARONLARI ve iş dünyası (Wall Street) kararları alıyor. Türkiye ise tüm karanlık planlara meydan okuyor. Türkiye, Başkan Tayyip Erdoğan liderliğinde BAĞIMSIZ DURUŞUYLA, BÜYÜK

TÜRKİYE YOLUNDA İLERLİYOR.

2051-2071 stratejik planlarıyla 21'inci yüzyılın yıldız ülkesi olma yolunda büyük adımlar atıyor. YAKIN COĞRAFYASINA BAKIYOR,

BÖLGESEL GÜÇ-KÜRESEL

AKTÖRLÜĞÜNÜ TAHKİM EDİYOR.