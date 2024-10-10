YEREL seçimlerden sürpriz bir şekilde çıkan CHP, birinciliği hazmedemedi. O günden bu yana, Özgür Özel'in zikzakları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olma sevdası, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki öne çıkma manevraları CHP'yi sarsıyor. Nitekim, kavgalar CHP'yi eritmeye başladı. Türkiye'nin tanınmış kamuoyu şirketi MetroPOLL Araştırma'nın Eylül ayı seçim araştırmasında AK Parti yüzde 31.9 puan ile ilk sırada yer aldı. CHP ise 31.4 puan ile ikinci sıraya geriledi.

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, paylaştığı ankete ilişkin, "Medyada Metropoll'ün Eylül araştırma verilerini yönelik manipülatif konuşma ve yorumlar yapılıyor. Bunların bazıları raporu görmedikleri için bazıları da kamuoyunu yanlış bilgilendirmek amacını gütmektedir. Aşağıda partilerin Eylül ayı oy desteklerini sunuyorum" dedi. 12-19 Eylül tarihleri arasında 28 ilde 1576 kişi ile yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankete göre AK Parti 21 puan ile ilk sırada, CHP ise 20.6 puanla ikinci sırada yer aldı. Kararsızların puanı 13.5 olan ankette, "Protesto oy" vereceklerini belirtenlerin puanı 15.8 oldu. Kararsız, cevapsız, protesto oylar orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı şöyle oldu: AK Parti: 31.9, CHP: 31.4, DEM: 9.6, MHP:

9.3, İYİ Parti: 4.9, Yeniden Refah: 3.9, Zafer Partisi: 3.7, Türkiye İşçi Partisi: 1.7, Diğer: 3.6.

LOJİSTİK

ÇALIŞMALARI

İmamoğlu, işi gücü bıraktı, istinaftaki davasının peşine düştü. Bir aydan bu yana, İmamoğlu'nun temel attığına, açılış yaptığına tanık olunmuyor.

Yaptığı açıklamalarda ağırlıklı olarak, istinafta bulunan davasının, lehine sonuçlanması için LOJISTIK ÇALIŞMALARINA ağırlık veriyor. CHP yönetiminin de planlarını Yargıtay'dan yasak çıkmaması için kamuoyu baskısının artırılmasına yönelmesini sağlamaya yönelmiş görünüyor.

İmamoğlu için de Saraçhane medyası da, İmamoğlu'nun arkasına CHP'yi tam olarak oturtmaya yönelik haberlere ve analizlere başladılar. İmamoğlu'na siyasi yasak olasılığına karşı CHP'de hangi seçenekler konuşuluyor? Bilindiği gibi, CHP'DE 'LİDER İMAMOĞLU, GENEL

BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL' değerlendirmesi ağırlığını koruyor. İmamoğlu, CHP'nin etkili organı PARTİ MECLİSİ'ne hakim. CHP yönetiminde kendisine çok yakın Selin Sayek Böke de, 6-8 Eylül tüzük kurultayında kabul edilen bir madde ile, CHP'NİN İKİNCİ İSMİ oldu.

Genel Başkan Vekilliğini üstlenmiş durumda.

İmamoğlu parti içindeki gücünden yararlanarak YSK üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada verilen "siyasi yasak" kararının onanması olasılığına karşı, CHP'NİN GÖVDESIYLE arkasında toplanması yolunda çalışıyor.

İMAMOĞLU

DEM'E GİTTİ

İmamoğlu'nun istinaftaki davasıyla ilgili kamuoyu oluşturmaya yönelik manidar bir ziyaret yaptı. CHP, İmamoğlu'na verilen ceza ve devam eden davasına ilişkin DEM Parti'yi ziyaret etti. CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Meryem Gül Çiftçi ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ziyaret eden heyetin içerisinde yer aldı.

CHP'li heyeti, DEM Parti'nin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Sevda Çelik Özbingöl ve Öztürk Türkdoğan ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki karşıladı. Görüşmede, İmamoğlu'na verilen ceza ve devam eden davaya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

İmamoğlu'nun bu ziyareti, İstinaf Mahkemesi'nden aleyhinde bir karar çıkması karşısında, başlatmayı düşündüğü kampanyaya CHP dışında partileri de ilave etme hamlesi olarak göze battı. Gerçi, İmamoğlu'nun eski HDP yeni DEM partisine yakınlığını biliniyor. Son olarak İstanbul seçimlerinde DEM ile kurduğu yakın İLİŞKİLER, belediye meclis üyelikleri konusunda ortaklıklar medyada uzun zaman konuşulmuştu.

SONUÇ: 31 MART

2024'TEN BU YANA

MANEVRALARI

BİTMEYEN, HİZİPÇİLİĞİ

SÜREN, 2028

YILINDA YAPILACAK

CUMHURBAŞKANLIĞI

SEÇİMİ İÇİN ADAY

OLMA KAVGALARINA

BOĞULAN CHP'DEN AZİZ

MİLLETİMİZ DESTEĞİNİ

ÇEKİYOR. AZİZ

MİLLETİMİZ KAVGA

OLAN EVE KIZ VERMEZ.