10 GÜN içinde Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholtz ve Rusya lideri Putin'le görüşecek.

Erdoğan'ın 19 Ekım'de Almanya Başbakanı ile İstanbul'da, 23 Ekim'de Kazan'da Putin ile yapacağı görüşmelerin dünya siyasetinde dikkati çeken dalgaları olacak.

Evet. Erdoğan'ın yapacağı görüşmelerin Avrupa'da ve BRİCS marjında Asya'da önemli yansımaları görülecek.

Erdoğan'ın yapacağı görüşmelerin KÜRESEL ŞİFRELERİ var.

1) ALMANYA ŞİFRESİ: EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAĞI...

19 Ekim'de Scholtz son üç ayda üçüncü kez İstanbul'da Başkan Erdoğan'la buluşacak.

İstanbul görüşmesinde BAŞTA EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAĞI SATIŞI, Ukrayna'daki savaş, Orta Doğu'daki durum, Netanyahu'nun savaşı yayma saldırıları, doğalgaz akışı, göç, ikili ilişkiler ve ekonomi politikalarının ele alınmasının bekleniyor. Almanya hükümet sözcü Yar. Büchner, "Bu ziyaretle ilgili yeni bir şey beklememiz gerekir mi?" sorusunu Büchner, "Elbette Alman Şansölyesi'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı ziyaretinden her zaman yeni bir şeyler bekleyebilirsiniz." diye yanıtladı. Büchner, ziyarette Ukrayna savaşının önemli bir konu olacağını aktararak, "Burada Türkiye önemli bir ortaktır." dedi.

İki lider daha önce 11 Temmuz 2024'te ABD, Washington'da gerçekleşen NATO zirvesinde ve 23 Eylül 2024'te New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında görüşmüştü. Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam ettiğini belirtmiş, basın bilgilendirme toplantısında savaş uçağı Eurofighter'larla ilgili müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığına, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğuna dikkat çekmişti. Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine Eurofighter konsorsiyumu üyesi İngiltere, İtalya ve İspanya izin verirken, yalnızca Almanya karşı duruyordu. YEŞİL IŞIK geliyor mu? Erdoğan çok bastırdı.

Almanlar kıvranıyordu.

İstanbul'dan EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAĞI TEDARİKİ yolunda olumlu haberler ÇIKABİLİR. Spiegel'e göre; Almanya, Türkiye'ye değeri 336 milyon avro olan bir silah paketinin satışına yeşil ışık yaktı. İddia doğru ise Alman hükümeti, yıllar sonra ilk kez Türkiye'ye büyük çaplı silah ihracatına onay verdi. Gizli olarak toplanan Federal Güvenlik Konseyi, geçtiğimiz günlerde NATO üyesi Türkiye'ye birkaç yüz milyon avro değerinde Alman silahının teslim edilmesine yeşil ışık yaktı.

2) RUSYA GÖRÜŞMESİNİN ŞİFRESİ: BRICS...

ERDOĞAN-PUTİN BRICS MARJINDA KAZAN DA BULUŞUYOR. BRICS dönem başkanı Rusya, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.Başkan Erdoğan, BRICS ZİRVESİNE katılıyor.

ABD-Avrupa-NATO'nun dikkatle takip edeceği zirve sırasında, Putin ile baş başa görüşecek.

Zirvede Türkiye'nin BRICS üyeliği için yaptığı başvurunun da görüşülmesi bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç'in bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Erdoğan'ın da katılacağı zirve hazırlıkları ele alındı.

Çok taraflı mekanizmalar kapsamında Rus-Türk işbirliğinin gündem maddeleriyle ilgili istişarelere devam eden Ryabkov ve Bilgiç, 22-24 Ekim'de Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi'nin hazırlık sürecine dair çeşitli konuları masaya yatırdı.

Hatırlayalım.

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Toplantısı için gittiği New York'ta Türkiye'nin BRICS üyeliğine ilişkin de konuşmuştu.

Erdoğan, "Eksen kayması" tartışmalarının yersiz olduğunu, Türkiye'nin ekonomi, üretim ve teknoloji alanlarında oluşan yeni "güç merkezlerine" uyum sağladığını belirtti. "Ülkemizin Şanghay İşbirliği Örgütü'nden BRICS'e kadar hepsiyle diyalog zeminini genişletme iradesinin arkasında yatan yaklaşım budur" demiş.

"Türkiye olarak yüzümüz Batı'ya dönüktür.

Bu, Doğu'ya sırtımızı döneceğimiz, ilişkilerimizi geliştirmeyeceğimiz anlamına gelmez" şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Suriye lideri Esad arasında beklenen ilk görüşmenin Rusya'daki Kazan BRICS Zirvesi'nde gerçekleşebileceği de konuşuluyor.

Başkan Erdoğan BM toplantısı için New York'a hareket ederken, Başkan Esad'la görüşmesi konusunda şöyle konuştu:

"Suriye'deki gerilimin artık sona ermesi gerektiğini, oradaki istikrarsızlığın başta terör örgütleri olmak üzere tabii İsrail'in bir devlet terörü estirdiğini çok açık, net ortaya koyacağız. Bu artık sıradan bir basit terör değil, devlet terörü. Bunu bugüne kadar çok kez tekrar ettik, söyledik. Ama bazıları hala, özellikle Batılı ülkeler, bunu anlamamakta ısrar ediyor.

Biz de söylemekte ısrar edeceğiz Suriye topraklarının tamamında huzur ve istikrarın sağlanması için Türkiye ve Suriye'nin birlikte atabileceği adımlar... Şam yönetimi ve muhaliflerin bir süredir Suriye'de çatışmasızlığı sağladığını görüyoruz. Bu durum, kalıcı çözüm için etkin bir kapı aralamak adına elverişli bir ortam sağlıyor.

Suriye dışında milyonlarca insan vatanlarına dönmek için bekliyor. Biz bu konuda çağrımızı yaptık ve Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz.

Biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak artık bu birlikteliği, bu beraberliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin böylesi bir görüşme neticesinde inşallah başlayacağına inanıyorum"