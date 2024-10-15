TÜRKİYE, gizli veya açık ambargoları kıra kıra yürüyor.

Emperyalist ülkelerin Büyük Türkiye yürüyüşünü kırmak ıçın atmaya çalıştıkları zincirleri tek tek kırıyor.

Milli Savunmada kırdığımız emperyalist zincirler, Türkiyemiz'i bugün savunma sanayinde çok önemli ülkeler arasına çıkardı. Milli İHA'LAR, SİHA'LAR, AKINCILAR, KIZIL ELMALAR küresel silah baronlarının nefeslerini kesecek noktalara ulaştı.

Türkiye, Milli Savunmada olduğu gibi ENERJİDE DE ÇAĞ ATLIYOR.

Enerji alanında da zincirlerimizi kırıyoruz.

TARİH: 12 Eylül 2024...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çok önemli bir açıklama yapmıştı. "Akkuyu dünyanın en büyük nükleer santral şantiyesi. Zira 4 reaktörü aynı anda yapıyoruz, böyle bir örnek dünyada çok fazla yok. Nükleerin doğası gereği yaşadığımız zorluklar var.

Bir de maalesef dışarıdan kaynaklı zorluklar var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da ifade etmişti, Siemens'in (ALMANYA) henüz depolarında beklettiği teslim etmesi gereken nükleer ada ile ilgili ekipman var. Elektriğin iletimini sağlayan, şant sahasında kullanılan ekipmanlar.

İnşaatı yavaşlatma etkisi var maalesef. Geciktirme etkisi olabilecek bir şey.

Maalesef böyle bir siyasi tutumla alınmış bir karar var" demişti. Bakan Bayraktar, söz konusu firmanın hiçbir hukuki sorumluluk taşımadan böyle bir karar aldığının altını çizerek, "Bu projede bir gecikmeye sebebiyet verecek ama alternatifi mevcut. Bu yapımı üstlenmiş olan Rus şirket Rosatom, bu ürünle alakalı alternatif siparişini Çin'e vermiş durumda. Ürün oradan gelecek" değerlendirmesinde bulunmuştu. VE AKKUYU'DA ALMANYA

ENGELİ ÇİN ÜZERİNDEN AŞILDI. Çin'den gelen şalt bileşenlerinin ilk partisi Akkuyu NGS sahasına teslim edildi. Türkiye'deki ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sürecinde önemli bir dönemeç aşıldı.

AKKUYU'DAN GÜZEL HABERLER VAR.

Akkuyu Nükleer AŞ İnşaatı birinci ünitenin devreye alınması için hazırlıklar son aşamaya geldi. Sahadaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor ve birinci güç ünitesinin sistemleri kademeli olarak işletme durumuna getirilmeye başlandı.

Akkuyu NGS, bilindiği üzere Türkiye'nin ilk nükleer santrali olma özelliğini taşıyor. Rus şirketi Rosatom, dört adet VVER-1200 reaktörünü inşa ediyor.

15 MW'lık dünyanın en büyük kara rüzgar türbini kuruluyor. Akkuyu NGS'nin tüm reaktörleri 2028'e kadar hizmete girecek ve santral yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.

Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ise Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak. Santralin birinci ünitesindeki inşaat çalışmalarının büyük oranda, birinci bloğun makine dairesindeki türbin montajı ise tamamlandı. 2024 yıl sonuna kadar en önemli operasyonlardan biri, türbin ünitesinin şaft döndürme cihazına monte edilmesi sağlanacak.

Bu, türbin kurulumunun son noktası olacak .

Geçtiğimiz hafta ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde, ana sirkülasyon pompalarının elektrik motorlarının montajı Rus ve Türk mühendisler tarafından tamamlandı. Her biri 58,3 ton ağırlığında olan bu büyük motorlar, soğutma sıvısının reaktör çekirdeğinden ısıyı uzaklaştırmasını sağlayacak.

Montajın tamamlanmasıyla birlikte, motorların boru hatlarıyla donatılması ve rölantide çalışmayı da içeren kabul testlerine başlanacak.

Bu testlerle 300 Türk uzman eğitildi. Akkuyu NGS'nin inşaat süreci yalnızca teknik ilerlemelerle sınırlı değil. Proje kapsamında yetiştirilen 300'ün üzerinde Türk mühendis, santralde aktif görev alıyor.

Mühendisler reaktör ve türbin bölümlerinde de görev alıyor.

Eğitim programı kapsamında 300 Türk uzmanın daha eğitilmesi planlandı Başkan Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, enerjide de BÜYÜK DÜŞÜNÜYOR.

BÜYÜK HAMLELERE HAZIRLANIYOR.

Türkiye TORYUMLA ÇALIŞACAK ikinci ve üçüncü nükleer santral yapmayı planlıyor.

Dünyanın ikinci TORYUM MADEN REZERVLERİ GÜZEL ÜLKEMİZDE BULUNUYOR. Toryumla çalışacak nükleer santraller Türkiye'nin kaderini değiştirecek.

Toryum yakıtlı nükleer reaktörü soğutma için suya ihtiyacı olmayan, 20 bin yıl enerji üretebilecek sıvı toryum nükleer reaktörü dünyada dengeleri değiştirecek öneme sahip. Türkiye'nin 120 TRİLYON DOLARLIK bir TORYUM zenginliği var. Yani ABD'nin 2007 yılı milli gelirinin tam 12 katına eşdeğer. Toryum, Türkiye'deki enerji sorununu tamamen çözecek bir element. Çünkü Türkiye kendine ebediyen yetecek bir toryum rezervine sahip.

Dünya toryum rezervi toplam bir milyon 780 bin tondur. BUNUN 790 BİN TONU TÜRKİYE'DEDİR.

Nükleer enerjinin geleceği Türkiye'deki yakıtta saklı. Bu konudaki uzmanlar toryumun Türkiye'nin cari açığının en önemli iki nedeninin enerji kaynakları ve ileri teknoloji ürünlerin ithalatı olduğunu vurgulayan stratejistlere göre, Türkiye toryum sayesinde kendi yakıtını kullanarak enerji üretebilir.



SONUÇ: Stratejistler, toryum reaktörlerinin 2030'lu yıllarda dünyada ana enerji kaynağı olmaya aday olduğunu vurguluyor.

Toryumun radyoaktif doğasından kaynaklanan sağlık ve çevre sorunlarının, toryum pazarının büyümesini engellemesi de öngörüler arasında. GELECEĞİN YAKITI TÜRKİYE TOPRAKLARINDA...