DERİN Amerika'nın, CHP omurgasında oluşturduğu Millet İttifakı, sahne önünde pek iyiler.

Birbirlerini öpüyorlar, gidip geliyorlar, süslü laflarla aralarının çok iyi olduğu izlenimi veriyorlar. Bakmayın siz sahneye koydukları tiyatroya… Gerçek hiç de öyle değil. İçlerinde, derinliklerinde görülmemesi için çok uğraştıkları dip dalgaları var. Ciddi uyumsuzluklar var. Önce Saadet Partisi, Millet İttifakı içinde olmadığını açıkladı. Ardından durduk yerde, İP Genel Başkanı Meral Akşener, 'Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başbakan olacağım' çalımını attı.

Bu iki gelişmenin arka planına bakınca, Millet İttifakı'ndaki çatlağı görüyorsunuz. Açık şekilde HDP'nin resti karşısında Akşener geri adım attı. Meral Hanım, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne niye girdiniz? Derin Amerika'nın CHP omurgasında oluşturduğu Millet İttifakı'nın içindeki Meral Akşener, "Başbakan" çıkışı bir taktik. Ancak CHP'liler çok memnun.

Çünkü Kılıçdaroğlu'nun önünün açıldığını düşünüyorlar. Ancak son olarak İP'den gelen bir açıklama, Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti. İP'nin önemli ismi, "Sayın Genel Başkanımın aday olmayacağını açıklaması kişisel bir tercihidir. Zaten bunun kişisel tercihi olduğunu beyan etti. Kendisinin kişisel kararına saygı gösteririz. Ama parti yönetimi olarak bir aday göstermeyeceğimiz anlamına da gelmez."

CHP ve İP, birbirlerinden rahatsız.

Çünkü CHP, HDP ile dost oldu. İP içinde önemli bir kanat HDP ile yan yana gelmek istemiyor. Akşener ise HDP ile yakın olmak istiyor ama bunun gizli kalması için çalışıyor. Yani Derin Amerika'nın planlarına CHP ve İP uyuyor ama çatlaklar giderek artıyor.

SONUÇ: ABD Başkanı Biden'ın trenine binen CHP-HDP(PKK)-IP-Deva- Gelecek, DP'nin taktik ve stratejileri iyice netleşti. Makyajları pratikte dökülüyor. Oynadıkları maskeli balo ile nereye yürüdükleri belli. 'Parlamenter sistem' diye bir araya getirildiler.

Bir taraftan, Erdoğan'ı yıkmak için her kirli yolu, yalanı, iftirayı mübah görüyorlar. Korku iklimi oluşturma, yapay gündem yaratma, ülkenin yönetilemediği algısını yerleştirmek için uğraşıyorlar, diğer taraftan derinliklerde birbirlerinin boynuna sarılmayı gizlemek için çabalıyorlar. Aziz Milletimiz, kirli senaryolara prim verenleri, Türkiye'nin istikrarını sarsıp aradaki boşluktan sıyrılarak iktidar olacağı hayali görenleri affetmez, sandığa gömer.