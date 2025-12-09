Viral
Inter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Dev mücadele öncesi iki takımın da sahaya koyacağı oyun planı büyük merak uyandırıyor. San Siro'da nefesleri kesecek karşılaşmada hem kadro tercihleri hem form durumları futbolseverlerin odağında. Mücadeleye dair ayrıntılar ise yavaş yavaş netleşiyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.12.2025 17:21