Viral Galeri Viral Liste Inter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Dev mücadele öncesi iki takımın da sahaya koyacağı oyun planı büyük merak uyandırıyor. San Siro'da nefesleri kesecek karşılaşmada hem kadro tercihleri hem form durumları futbolseverlerin odağında. Mücadeleye dair ayrıntılar ise yavaş yavaş netleşiyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.12.2025 17:21
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en çok konuşulan eşleşmelerinden biri futbol gündemine damga vuruyor. İtalya'nın güçlü temsilcisi Inter ile İngiliz devi Liverpool, tur bileti için San Siro'da kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kritik maç öncesinde hem sahaya çıkacak kadrolar hem de maç içi stratejiler yoğun şekilde araştırılıyor.

Inter – Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Karşılaşma 9 Aralık Salı akşamı futbolseverlerle buluşacak. Giuseppe Meazza'daki randevu saat 23.00'te başlayacak

Inter – Liverpool Maçı Hangi Kanalda?

Mücadeleyi Türkiye'den izlemek isteyen futbol tutkunları, büyük kapışmayı Tabii Spor üzerinden takip edebilecek.

Hakan Çalhanoğlu İlk 11'de Başlayacak mı?

Hakan Çalhanoğlu, son maçlarda kırılgan savunmaları çözmeye yönelik 35'e yakın hat kıran pasıyla dikkat çekti. Teknik ekibin orta alandaki dinamizmi artırmak için milli yıldıza ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

Inter: Sommer; Acerbi, Bisseck, Bastoni; Augusto, Zielinski, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco; Thuram, Martinez

Liverpool: Alisson; Bradley, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Wirtz, Ekitike; Isak

