Tek amacı ‘Büyük Türkiye’yi engellemek

CHP ve HDPKK'nın TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNÜ YAPAN Derin Amerika, dostlarını (Beynini kiralamış Türk görünümlüler) 2023 seçimlerıne adım adım hazırlıyor. Derin ABD (CIA, Pentagon-Silah ve petrol Baronları) özellikle CHP ve HDP'ye yeni format atma faaliyetlerini hızlandırmış görünüyor. Geçen hafta iki dikkat çekici olay yaşandı.

1) Zülfü Livanelı'yi sahneye süren Derin ABD-Avrupa, Kemal Kılıçdaroğlu'nu cilalamak ve CHP içindeki son Atatürkçülerin sesini kesmeye yönelik adımını attı.

2) HDP'nin üç önemli adamını Amerika'ya çağırdılar, taktik verdiler.

HDP'nin kapatılması yolunda Anayasa Mahkemesi'nde yargılamanın başlaması öncesinde HDP'li Meral Danış Beştaş, Garo Paylan ve Hişyar Özsoy ABD'ye gitti. Derin Amerika'nın elemanları ile görüştüler. Kulislere göre, HDP kapatılırsa, yeni bir partinın nasıl kurulması gerektiği, CHP ile Cumhurbaşkanı adayı belirleme konusundaki formülleri ele aldılar.

Derin ABD'li uzmanların attığı formata göre, Yeni parti veya kapatılmama halinde HDP'nın yenı yüzlerinin tanınan ekran yüzleri ve Batıya beynini kiralamış HDP hayranı köşe yazarları tarafından öne çıkartılacak.

Gelelim CHP'ye...

Derin ABD-Avrupa'nın sahneye sürdüğü Zülfü Livaneli, eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'a güya solcu edasıyla saldırtıldı. Derin ABD'nin iktidara getirmek için çabaladığı Kılıçdaroğlu'nu temizlemeye çalıştı.

NEDEN? Çünkü Kılıçdaroğlu, attığı iftira ve yalanlar nedeniyle parti içinde de eleştiriler almaya başladı. Kılıçdaroğlu, HDPKK ile yapılan kirli ittifakı seçmeninden gizlemeli. Bunu yaparken de Meral Akşener'i ürkütmemeli. Bunun için Livaneli'ye görev verildi. Ortaya çıkan LİVANELİ, kendinin de inanmadığı sözleri sarf etti. Livaneli kim mi? Onu bu sütunlarda anlatmak zor. Çünkü Livaneli çok daha derinlerde gezen biridir.

Derin Amerika, FETÖ'yü kullanarak Deniz Baykal'a kaset operasyonu yaptı.

Kılıçdaroğlu bile genel başkan olacağını bilmiyordu. Hatırlayın 'aday değilim' demişti. Derin Amerika, Kılıçdaroğlu'na bu sözü yedirdi. 'Adaysın' dediler ve aday oldu. Livaneli neden bu konuyu görmez. Çünkü Kılıçdaroğlu'nu göreve getirlenlerle Livaneli'yi konuşturanlar aynı kampta yüzüyor.

YAKIN GEÇMİŞİ HATIRLAYALIM.

2009 yılında CUMHURBAŞKANIMIZ TAYYİP ERDOĞAN, ABD'nİn koruması altındakİ gaddar İsraİl'e müthiş bir tokat atmış, İsrail'ın katliamlarını dünyaya haykırmıştı.

İşte o günlerden sonra Derin ABD, CHP ve HDP'ye FORMAT ATTI.

CHP'nin başına Kılıçdaroğlu'nu, HDP'nın başına Demirtaş'ı getirdi.

2013 yılında,Kemal Kılıçdaroğlu'nu ABD Ankara büyükelçisi Ricciordone, ABD'ye çok özel bır proğramla götürdü.

CHP'de dönüş de hızlandı. Canan Kaftancıoğlu, Oğuz Kaan Salıcı gibi Atatürk düşmanları partiye alındı.

Kılıçdaroğlu'ndan sonra Selahattin Demirtaş'ı ABD'ye götürdüler.

Demiştaş da ılımlı Kürtler'in partiden atılmasını, Kandil'e yanaşmasını sağlayan ve çözüm sürecini bitiren adımlar attı.

Kobani KALKIŞMASINI unutmadık, unutturmayacağız.

SONUÇ: Derin Amerika'nın CHP ve HDP'ye attığı yeni formatları 2023 seçimlerine giden süreçte daha net göreceğiz. ABD'nin CHP'nin HDP ve İyi Parti'nin tek bir amacı var. O da Türkiye'yi büyütmek değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BÜYÜK TÜRKİYE yürüyüşünü durdurmak. MİLLİ TÜRKLER'in önünü kesmek. Kemal Klıçdaroğlu omurgasında oluştgurulan Millet İttifakı'nı ve AK Partı'den oy tırtıklamak ıçın kopardıkları Davutoğlu- Babacan ile iktidarı ele geçirerek, "ABD'ye dostluklarını" sunmak. YANİ ABD'NİN BEĞENDİĞİ İKTİDARI KURMAK.

Ancak bir kez daha AVUÇKARINI YALAYACAKLAR...

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