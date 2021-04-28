1896'da kurulduktan sonra Amerikan emrine giren Ermeni terör örgütleri Hınçak ve Taşnak, 1915 Ermeni isyanından 19 yıl önce kurulmuştu Mister Biden. Hınçak ve Taşnak, Ermeni örgütleri zamanla güç kazanarak Ermeni toplumu üzerinde etkili oldu. Bu örgütler, Osmanlı Devleti ve diğer ülkelerde büyük bir propaganda faaliyeti içerisine girdi; gizli teşkilatlar kurdu, Doğu Anadolu'ya adamlarını soktu, bu bölgeye silah sevkiyatı yaptı, geniş çaplı silahlı isyanlar çıkardı ve terör faaliyetlerine girişti. Parti programları incelendiğinde amaçlarına ulaşmak için terör, isyan, tedhiş vb. yöntemleri kullanmayı ilke edinmiş olan bu cemiyetler, bir taraftan terör eylemlerini gerçekleştirirken diğer taraftan da Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan Ermeni toplumunu Osmanlıya karşı toplu isyanlara teşvik etmek için ellerinden gelen her yönteme başvurdu. Faaliyet alanı olarak Türkiye'nin ve Osmanlı Ermenilerinin seçilmiş olmasının sebepleri şöyle açıklanmaktaydı: Osmanlı Devleti'nin içerisinde bulunduğu siyasî ve ekonomik durum iç karışıklıklarla kullanılmalı ve Osmanlı Devleti'nin, Avrupa devletleri tarafından sistemli bir şekilde parçalanmasına zemin hazırlanmalıdır. Hedefe ulaşmanın tek yolu ihtilaldir. Herhangi bir devletin Osmanlı Devleti'ne savaş açması ve genel isyan, yakın vadedeki amaca ulaşmak için en uygun zamandır. Doğu Anadolu'da yaşayan Kürt ve Asuriler kışkırtılmalıdır."

Yani her adımda bir ABD karşımıza çıkıyor Mister Biden.

Günümüze gelirsek, ABD'de California, Michigan, New Jersey, New York, Nevada da ve dünyanın diğer yerlerinde Ermeni çıkarları için hizmet veren vakıflar faaliyette bulunuyor. Bunlara kim destek veriyor. Elbette Mister Biden'ın da desteğini aldığı Derin Amerika. Biden'in Yunan ve Ermeni aşkını biliyoruz. Joe Biden, 36 yıl boyunca aralıksız senatörlük yaptı. Bu dönem de Adalet Komitesi ve Dış İlişkiler Komitesi üyeliklerinde bulundu. Bir dönem Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanlığını yürüttü. Biden, Senatörlüğü döneminde uzun yıllar Türkiye'nin Kıbrıs politikasını sert dille eleştirirken; 1915 olaylarının ABD tarafından "Ermeni soykırımı" olarak tanınması için de faal olarak çalışmalar yürüttü. Mister Biden, sözde olayları soykırım diye söylerken, aslında şaşırtmadı. Ancak unuttuğu bir şey vardı. Türkiye 1974 yılındaki Türkiye değil. Türkiye ABD çıkarlarını öncelik olarak değil milli çıkarlarını düşünüyor. İşte ABD'Nin sözde bu yalana sarılmasının arkasındaki neden Türkiye'nin artık bağımsız karar alması.

SONUÇ: Ne yaparsanız yapın. Türkiye'deki muhalefetle nasıl kirli iş birliği yaparsanız yapın, bizim bağımsızlık adımlarımızı durduramazsınız. Çünkü BU ŞARKI BURADA BİTMEZ…