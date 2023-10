BUGÜN sizlerle ilginç bir Hollywood yolculuğu yapacağız. Para için Türkiye düşmanlığı yaparak rezil olan bir MELUN'a kadar gidecek bu yolculuğumuz. Ve dahası milyon dolarlar aşkına her türlü yalan ve iftirayı atacak başka melunların nasıl düdüğe dönüştüğünü aktaracağız.

Önce Hollywood'u tanıyalım şöyle bir... Warner Bros. Başkanı Barry Meyer, Amcası İsrail'in eski Başbakanlarından olan CBS Group İcra Başkanı Leslie Moonves, News Corp.

Yöneticisi Peter Chernin, Paramount Pictures Başkanı Brad Grey, Walt Disney Co. İcra Başkanı Robert Iger, Sony Pictures Başkanı Michael Lynton, MGM Başkanı Harry Sloan, NBC Universal İcra Başkanı Jeff Zucker Holywood'un en önde gelen isimleridir.

Amerika'da sektöre onlar hakimdir. Tamamı Yahudi ve Siyonisttir. Tüm servetlerini İsrail'in çıkarlarına adamışlardır.

Dünyaca ünlü oyuncu Marlon Brando, 1995'te "Hollywood'un sahipleri Yahudi. Bu konuda insanlar hassas olmalı çünkü, Yahudiler herkesi sömürüyor.

Burada sanatçı olarak yükselmek istiyorsanız Yahudi olmanız gerekiyor" demişti. Hemen hayatı karardı. Hollywood'un kapısı kapandı.

Bir de Mel Gibson var... Ben ona bugün "MEL" değil, "MELUN" diyeceğim. O da "Tutku" ismini verdiği filmiyle, Amerika'daki Yahudi lobisini ayağa kaldırdı.

Cebinden 25 milyon dolar harcayarak çektiği filmde Hz. İsa Aleyhisselamın Yahudilerden büyük zulüm görerek çarmıha gerildiğini anlatıyordu. Ona "hemen "Yeni Hitler" lakabını taktılar. Hollywood'da bir gram iş yapamadı. Çektiği filmde milyonlarca doları battı. Çünkü en büyük dağıtım şirketi Disney'in ortaklarından Ruppert Murdoch'ın sahibi olduğu News Corporation'du. Ve Mel Gibson'un anlaşması olduğu halde filmi kapıdan içeri sokulmadı, hiçbir yere dağıtılmadı. Oyuncunun serveti çöp oldu. Kahrından deliye döndü. Alkollü araç kullanmaktan tutuklanınca, götürüldüğü karakolda Yahudilere hakaret ve küfür yağdırdı. Disney'e "Soykırım" diye bir dizi çekecekti. O da iptal olunca kaybettiği milyon dolarlar dağ oldu. Önüne gelen sanatçı ve yazar tayfası ona saldırmaya başladı.

Dünyaca ünlü oyunculardan Winona Ryder bir gazeteye röportaj verdi "Kalabalık bir partideydik, Mel Gibson gey olan arkadaşıma dönüp 'Bir dakika, şimdi ben Aids mi kapacağım?' dedi. Sonra konu Yahudilere geldiğinde 'Fırın kaçkınlarından biri değilsin, değil mi?' dedi." iddiasında bulundu. ABD ayağa kalktı. Piyasadan silinip yalnızlaşan Mel Gibson bir şeyler yapmalıydı.

Çöküşten kurtulmalı, tekrar şirin Mel olmalıydı. Aklına yakın dostu ünlü oyuncu George Clooney geldi. Bir radyoda söyleşiye katılan Clooney, Ermenilere soykırım yapıldığını ve bunun tartışma götürmez bir gerçek olduğunu öne sürmüştü. Hemen ardından Ermeni lobisinden ona para yağmaya başlamıştı.

Hatta Ermeni işadamının 100 milyon dolar vererek çektirdiği "Soykırım" adlı filmin gelirlerinden, George Clooney tarafından kurulan The Sentry Vakfına pay bile verilmişti. Ermeni lobisi de tıpkı Yahudi lobisi gibi Hollywood'da güçlenmişti.

Yüzlerce milyon dolar harcıyordu projelerde.

Hatta o kadar güçlüydü ki, "Atatürk" filmini Disney platformundan kaldıracak kudrete gelmişti. İşte bu noktada Mel "Hurra" çekerek "MELUN"a dönüştü.

Ermeni Lobisi aracılığı ile Hollywood'a dönebilmek için Azerbaycan'ın Karabağ'da etnik soykırım yaptığını iddia etti. Bunun üzerine Türkiye devreye girip, Azerbaycan'a "BM gözlemcilerini Karabağ'a çağır" tavsiyesinde bulundu. Davet edilen BM gözlemcileri sokak sokak gezdi Karabağ'da. Ve açıklama yaptı; "Tek bir sivilin kılına, malına dahi dokunulmamış" diyerek hem de. Bu MELUN Mel'in, yalancı, iftiracı ve bir rezil olduğunun dünyaya ilanıydı. Para için her şeyini satacak kadar melundu Mel artık.

Baktığımızda bizim sanatçı tayfasında da paraya tapanlar da çoktu. "Atatürkçüyüz" diyorlardı her fırsatta. Gezi eylemlerinde PKK'lılar ile yan yana yürüseler de, fark etmezdi. Disney ile milyonlarca dolarlık anlaşma yapıp, oyuncu kadrosuna girmişlerdi. Ancak Disney Atatürk dizisini yayından kaldırınca gıkları çıkmadı.

Tıpkı Gezi olaylarında Atatürk heykeline APO posteri yanlarında asıldığında gıkları çıkmadığı gibi. Şimdi Disney Türkiye piyasasından çekiliyor.

Ancak bizim Atatürkçü sanatçıların birer ikişer yıllık sözleşmeleri devam ediyor. Dizi çekmeseler de milyon dolarları sözleşme gereği almaya devam edecekler. Benim tahminim sözleşmeleri iki yılın ardından bitince Disney'e "Kahrol e mi" diyecekler. Disney'in reklam filmlerinden milyon dolar götüren Tarkan sessiz kalarak hata yaptığını söylemişti. Biz de hem Tarkan'a hem de Disney'den parayı götüren sanatçılarımıza bir şarkı gönderelim. Tarkan'dan geliyor. "Dilli Düdük" şarkısı... "Söz gümüşse sükut altındır..." diye başlıyor... "Hududunu haddini bil, ileri gitme...

İki kere iki dört hesabı kolay" diye bitiyor.

Haddini bilecek susacaksın.

Atatürk'e hakaret de olsa hesabını yapacaksın. Söz gümüş okey ama susmak "Altın" olmasa da... Milyon milyon dolar yani!...