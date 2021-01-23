Trump, Beyaz Saray'a veda ederken adeta Biden'ın kafasına sopayı indirdi. "Bir şekilde geri döneceğim. Yakında" dedi... "Bir sonraki şekilde seçimle yine geleceğim" deseydi anlardık. Ancak hem "Yakında" hem de "Bir şekilde" deyimini kullanması "Seçimle ya da seçimsiz" anlamına geliyor. Yani "Gerekirse darbe" sonucu dahi çıkıyor. Onu koltuğa oturtan derin sistemin yönlendirmesiyle böyle konuştu.

Biden'a başkanlığının ilk gününde Cumhuriyetçi sernatör Marjorie Greene de sopayı indirdi. Başkan Joe Biden'a karşı "azil maddesini" Meclise sundu. İlk günden azil maddesinin gündeme gelmesi bunun hayata geçeceği anlamına gelmiyor. Ancak Biden'ı ne kadar zorlu bir sürecin beklediğine işaret ediyor. Derin yapılar "Aklını başına topla" mesajı veriyor.

Aslında en büyük mesaj kongre baskınında verildi. Bir el binlerce kişiyi kongre binasına sokuverdi. Artık bu saatten sonra kim Başkan olursa olsun büyük bir baskının altına girecekti. Beyazsaray'dan kongre binasına kadar her yere askerler girdi. Hemen tüm eyaletlerde askerler sokağa çıktı. ABD işgal ediliyormuş gibi görüntüler yaşandı. Amerikan halkının da, yönetenlerin de bilinçaltına "Asker"le "Derin Amerika" algısı şırınga edildi. "Güç seçilenlerin değil ülkenin varoluşuna ait sistemin" mesajı verildi.

Artık Amerika'daki paralel yapılar Biden döneminde de hedefte olmak zorunda. Derin yapı içeri kapanarak tasfiye hareketine başlıyor. ABD'nin en derin stratejistlerinden Kissinger "Biz Amerikada hain çıkmasına izin vermeyiz fakat başka ülkelerdeki hainleri de kahraman yaparız..." diyor. Şu an ABD ülkeyi yok olma tehlikesi ile karşı karşıya getiren hainlerle yüzleşiyor. Artık men dakka dukka zamanı... İçe kapanmak zorunluluk haline geldi.. Paralel yapılar ve hainler kontrolden çıktı...

ABD'de kontrolden çıkma tehlikesinin tavan yaptığı yer kongre oldu...Kongre bugüne kadar iç ve dış lobilerin, Amerikan gücünü kullanmak isteyen küreselciler dahil güç odaklarının etkisi altındaydı. Fakat derin yapı kongredeki bu etkilenmeyi kontrol eder durumdaydı. Trump zamanında derin ABD "Önce Amerika değil önce sadece biz" diyenleri tespit ve tasfiyeye başladığında, kongreyi etkileyen güçler karşı hamlede bulundu. Bugüne kadar ABD'deki sivil toplum örgütleri, lobiler ve maşalarını kullanarak etkisini sürdüren güçler, ülke tarihinde görülmemiş şekilde yönetime ve sisteme sızmış en tepe adamlarını cepheye sürdüler...

Başkan Trump bu yüzden Pentagon'dan CIA'ya, en kritik birimlere kadar sızmış üst düzey yöneticileri değiştirdi. "Amerika'yı geri almak" sloganıyla işe başlayan Trump büyük mücadeleye girdi. Bu mücadelenin doğurduğu en önemli tehlike, kongre ve derin Amerika'ya sızmış elemanların birleşmesiyle çok daha etkili ve riskli bir kavganın sahne alması oldu... Dolayısıyla derin Amerika kontrolde zorlanmaya başladı. Üstelik buna son seçimde Trump'a karşı olarak devreye giren yerleşik ve sosyal medya da eklendi. Mücadele ve tasfiye hayati önem kazandı. ABD içine dönerek "Olmak ya da yok olmak" kavşağına geldi. Biden'ın 1. görevi Trump'tan daha etkili olarak derin Amerika'nın emrinde bu tasfiyeyi hızlandırmak... Bunu yapabildiği sürece başarılı olacak. Raydan çıkmış Kongre'yi tekrar Amerikan sistemine bağlamak zorunda. "Baskın sonrası kongreye giren 25 bin asker" fotoğrafıyla boşuna mesaj verilmedi.

Dünyayı ezen, karıştıran, çıkarları için yetiştirdiği hainleri kullanan Amerika şimdi içine yerleşmiş hainlere yönelmek zorunda. Biden'dan medet ve Türkiye'ye müdahale uman bizdeki hainler boşuna ümitlenmesin. Yeni dönemde Amerika, Amerika ile savaşacak. Ve en önemlisi de; Eski Türkiye artık yok!