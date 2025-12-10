ABD basınından şok iddia! Putin’in gayrimeşru çocukları mı var? İlk kez görüntülendiler

"RUSYA'NIN EN YALNIZ ÇOCUĞU" İDDİASI

Hükümet karşıtı VChK-OGPU Telegram kanalının Nisan ayında paylaştığı fotoğraflarda, Ivan olduğu öne sürülen çocuğun bir jimnastik ekibinde yer aldığı belirtilmiş ve kendisinden "Rusya'nın en yalnız çocuğu" diye bahsedilmişti.

Kanalın iddiasına göre Ivan, annesi tarafından düzenlenen büyük bir performans olan "Lezginka" gösterisine de katıldı.

2023 ALINA ETKİNLİĞİ VE TAKIM GÖRÜNTÜLERİ

New York Post'un aktardığı fotoğraflarda Ivan'ın, annesinin adını taşıyan ALINA 2023 etkinliğinde takım arkadaşlarıyla poz verdiği belirtiliyor.

Kulübün paylaşımında şu ifadeler yer alıyor:

"Sporcularımız mükemmel bir takım çalışması ve yüksek bir antrenman seviyesi sergiledi. Saatler süren çalışmalar boşa gitmedi! Gurur duyuyoruz!"