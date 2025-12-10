10 Aralık 2025, Çarşamba

ABD basınından şok iddia! Putin'in gayrimeşru çocukları mı var? İlk kez görüntülendiler

New York Post'un özel haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllardır gizlenen oğullarına ait olduğu öne sürülen fotoğraflar sızdırıldı.

Giriş Tarihi: 10.12.2025 13:01 Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 13:04
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllardır gizli tutulduğu öne sürülen çocuklarına ait olduğu iddia edilen fotoğraflar, ABD basınında büyük yankı uyandırdı. New York Post'un özel haberine göre, Rusya'dan gizlice çıkarıldığı belirtilen görüntülerde iki küçük çocuğun, anneleri olduğu öne sürülen eski Olimpiyat şampiyonu Alina Kabaeva'nın yönettiği bir spor akademisinde eğitim alırken kaydedildiği iddia ediliyor.

Kremlin'in hiçbir zaman doğrulamadığı aile hayatına ilişkin bu yeni görüntüler, uluslararası kamuoyunda yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

FOTOĞRAFLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI: "PUTİN'İN GİZLİ OĞULLARI" İDDİASI

ABD basınına yansıyan bilgilere göre, New York Post'un elde ettiği fotoğraf ve görüntüler, Putin'in gizli olduğu iddia edilen iki oğlunu — 10 yaşındaki Ivan ile 6 yaşındaki Vladimir Jr.'ı — spor akademisindeki bir etkinlikte gösteriyor.

Habere göre fotoğraflar, Rusya'dan gizlice çıkarıldı ve Başkan'ın yıllardır birlikte anıldığı eski Olimpiyat sporcusu Alina Kabaeva tarafından düzenlenen bir jimnastik programında çekildi.

JİMNASTİK EĞİTİMİ GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

New York Post'un aktardığına göre, çocuklardan Ivan olduğu iddia edilen erkek çocuğu, OSINT Bees adlı çevrim içi kanalda yayımlanan videoda röportaj veriyor.
Videoda Ivan'ın, Olimpiyat şampiyonları Alexei Nemov, Evgenia Kanaeva ve Taghir Khaibulaev'den öğrendiği hareketleri anlattığı öne sürülüyor.

İddiaya göre görüntüler, Kabaeva'nın oğulları için düzenlediği özel eğitimlerin ardından Ocak ayında çekildi.

"GİZLİ YAŞAM": YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ, FARKLI SOYADI KULLANIMI

Haberde, Putin'in söz konusu çocuklarını "yoğun şekilde koruduğu" ve güvenlik nedeniyle dış dünyadan yalıttığı iddia ediliyor.
New York Post'un ulaştığı belgelere göre çocuklar, kamuya açık kayıtlarda "Spiridonov" soyadını kullanıyor.

Gazeteciler Roman Badanin ve Mikhail Rubin, bu iddiaları şöyle aktarıyor:

"[Kabaeva] ve çocuklarıyla ilgili bilgiler devlet veri tabanlarından silindi. Çocuklara Spiridonov takma soyadı verildi. Valday bölgesindeki yerleşim tamamen korunuyor."

Spiridonov, Putin'in büyükbabası Spiridon Putin'in ilk adı olarak biliniyor.

"RUSYA'NIN EN YALNIZ ÇOCUĞU" İDDİASI

Hükümet karşıtı VChK-OGPU Telegram kanalının Nisan ayında paylaştığı fotoğraflarda, Ivan olduğu öne sürülen çocuğun bir jimnastik ekibinde yer aldığı belirtilmiş ve kendisinden "Rusya'nın en yalnız çocuğu" diye bahsedilmişti.

Kanalın iddiasına göre Ivan, annesi tarafından düzenlenen büyük bir performans olan "Lezginka" gösterisine de katıldı.

2023 ALINA ETKİNLİĞİ VE TAKIM GÖRÜNTÜLERİ

New York Post'un aktardığı fotoğraflarda Ivan'ın, annesinin adını taşıyan ALINA 2023 etkinliğinde takım arkadaşlarıyla poz verdiği belirtiliyor.

Kulübün paylaşımında şu ifadeler yer alıyor:

"Sporcularımız mükemmel bir takım çalışması ve yüksek bir antrenman seviyesi sergiledi. Saatler süren çalışmalar boşa gitmedi! Gurur duyuyoruz!"

KÜÇÜK KARDEŞ: VLADİMİR JR.

Haber, 6 yaşındaki Vladimir Jr.'ın da açık renk saçlarıyla bir dövüş sanatları takımında görüntülendiğini, fotoğraflarda madalya aldığı anların bulunduğunu öne sürüyor.

17 YILLIK İLİŞKİ İDDİASI

ABD basınında yer alan bilgilere göre Putin ile Kabaeva en az 2008'den bu yana birlikte anılıyor; ancak iki taraf da ilişkiyi hiçbir zaman doğrulamadı.

İlişkiyle ilgili haber yapan bazı Rus yayınlarının kısa süre sonra kapatıldığı, devlet medyasının konuyla ilgili haber yapmasının yasaklandığı ifade ediliyor.

Bu fotoğrafların ilk kez Badanin ve Rubin'in yayımladığı "The Tsar Himself" adlı kitapta yer aldığı belirtiliyor.

"BİLGİLERİ AÇIKLAMA KARARINI SAVUNUYORUZ"

Badanin, kitabın yayımlanmasının ardından, Putin'in kamu görevi nedeniyle bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasının gazeteciliğin gereği olduğunu savundu ve şu ifadeyi kullandı:

"Putin'in değişmeyen tek yanı, Rusya'nın iç güvenlik ve istihbarat servisi FSB'nin tabiriyle 'örtü hikâyesi'. Tutarlılık gösterdiği tek şey bu."

PUTİN'İN BİLİNEN ÇOCUKLARI

New York Post'un haberine göre Putin'in resmî olarak tanıdığı iki kızı bulunuyor:

  • Maria Vorontsova (40)

  • Katerina Tikhonova (39)

Her iki isim de Putin'in ilk eşi Lyudmila Putin ile evliliğinden.

DİĞER İDDİA: PARİS'TE YAŞAYAN 'GİZLİ' BİR ÇOCUK DAHA

Haberde ayrıca, Putin'in bir başka "iddia edilen" çocuğu olan 22 yaşındaki Elizaveta Rudnova'nın Paris'te yaşadığı, geçtiğimiz günlerde bir Ukraynalı gazeteci tarafından sokakta konfrontasyona uğradığı belirtiliyor.

Gazetecinin, "Kardeşimin ölümünden Putin sorumlu" dediği, genç kadının ise:

"Bunun benimle ne ilgisi var?"

diye karşılık verdiği aktarılıyor.

Gazeteci ise şu yanıtı verdi:

"Bu senin baban. En azından şu anda onu arayıp 'Baba, Kiev'i bombalamayı bırak' diyebilirsin."