Viral Galeri Viral Liste Samsunspor AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi'nde yoluna lider olarak devam eden Samsunspor, 5. hafta karşılaşmasında taraftarı önünde AEK Atina ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Grup etabında çıktığı 4 mücadelede 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden kırmızı-beyazlı ekip, bu kritik maçtan da galibiyetle ayrılarak puanını 13'e çıkarmayı ve son haftalara avantajlı girmeyi hedefliyor. Peki Samsunspor – AEK Atina karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2025 14:46
Samsunspor ile AEK Atina arasında oynanacak Konferans Ligi karşılaşması için heyecan giderek artıyor. Bu sezon Avrupa arenasında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken kırmızı-beyazlılar, sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Grupta topladığı 10 puanla zirvede yer alan temsilcimiz, bu maçtan üç puanla ayrılarak son maçlar öncesi liderliği perçinlemek ve doğrudan son 16 turu bileti için önemli bir adım atmak istiyor.

MAÇIN YAYIN SAATİ VE KANALI BELLİ OLDU

Samsunspor ile AEK Atina arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, 11 Aralık Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşmada düdük, Fransız hakem Jeremie Pignard'ın elinde olacak.

SAMSUNSPOR'UN HEDEFİ LİDERLİK VE SON 16

Konferans Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam eden Samsunspor, grupta elde ettiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. 5. haftaya averajla lider giren Karadeniz temsilcisi, AEK Atina'yı mağlup ederek gruptaki ilk 8 takım arasına girmeyi garantilemeyi amaçlıyor.

Bu sezon grupta Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 yenen, Dinamo Kiev ve Hamrun karşılaşmalarını 3-0'lık skorlarla kazanan Samsunspor, İzlanda temsilcisi Breidablik karşısında ise deplasmanda 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar grup etabındaki son maçını Almanya ekibi Mainz 05 ile oynayacak.

EKSİKLER VE KADRO DURUMU

Samsunspor'da transfer dönemi sonrası kadroya eklenen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, UEFA listesinde yer almadıkları için AEK Atina karşısında forma giyemeyecek.

