Samsunspor AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Samsunspor ile AEK Atina arasında oynanacak Konferans Ligi karşılaşması için heyecan giderek artıyor. Bu sezon Avrupa arenasında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken kırmızı-beyazlılar, sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Grupta topladığı 10 puanla zirvede yer alan temsilcimiz, bu maçtan üç puanla ayrılarak son maçlar öncesi liderliği perçinlemek ve doğrudan son 16 turu bileti için önemli bir adım atmak istiyor.