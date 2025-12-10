Samsunspor AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Konferans Ligi'nde yoluna lider olarak devam eden Samsunspor, 5. hafta karşılaşmasında taraftarı önünde AEK Atina ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Grup etabında çıktığı 4 mücadelede 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden kırmızı-beyazlı ekip, bu kritik maçtan da galibiyetle ayrılarak puanını 13'e çıkarmayı ve son haftalara avantajlı girmeyi hedefliyor. Peki Samsunspor – AEK Atina karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2025 14:46