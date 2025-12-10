10 Aralık 2025, Çarşamba

147 milyon liralık vurgunun yapıldığı Adli emanet deposuna A Haber girdi!

Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan ve Türkiye gündemine oturan milyonluk soygunun izini süren A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan ve Hüseyin Koçak, hırsızlığın gerçekleştiği Adli Emanet Deposu'na girdi. 3 anahtarla korunan ve adeta bir kaleyi andıran o odaya nasıl girildi? 147 milyon liralık altın ve gümüş nasıl buhar oldu? İşte o odadan ilk görüntüler ve soygunun film gibi senaryosu...

Adliye koridorlarında sessiz sedasız yürütülen, ancak detayları ortaya çıktıkça akıllara durgunluk veren soygunun şifreleri çözülüyor.

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, soygunun kilit noktası olan Emanet Deposu'ndan canlı yayında aktardı.

3 KİLİTLİ ÇELİK KAPI, GÜVENLİK KAMERALARI VE BÜYÜK İHMAL

Mercan, Türkiye gündemine oturan milyonluk soygunun yaşandığı odanın güvenlik önlemlerini, "Burası adeta bir kale gibi korunuyor. Kapıda iki farklı kilit sistemi var ve iki yetkili olmadan açılması imkansız."

MARKET ARABASIYLA MİLYONLUK SEVKİYAT

Soygunun en dikkat çekici detayı ise zanlının rahat tavırları oldu.

Mercan, "Erdal T., 75 kilo altın ve gümüşü çuvallara dolduruyor, ardından hiçbir şey olmamış gibi market arabasına yüklüyor. Koridorlarda kimse 'Sen ne yapıyorsun?' demiyor."

NEDEN 13 KASIM? TARİH SEÇİMİNDEKİ SİNSİ PLAN

Soygunun tarihi de tesadüf değil. Mustafa Kadir Mercan, zanlının 15 Ocak'taki rutin denetimi bildiğini ve kamera kayıtlarının o tarihe kadar silineceğini hesaplayarak 13 Kasım'ı seçtiğini belirtti.

"Eğer savcı olağanüstü denetim yapmasaydı, bu soygun belki de hiç ortaya çıkmayacaktı" diyen Mercan, planın şeytani detaylarını gözler önüne serdi.

ALTINLAR NEREDE? 12 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 12'ye yükselirken, çalınan 147 milyon liralık ziynet eşyasının akıbeti hala meçhul.

Şüpheli Erdal T.'nin İngiltere'ye kaçmadan önce altınları kime ve nasıl sattığı araştırılıyor.

"Ancak şüpheli Erdal T., elindeki anahtarlarla bu engelleri tereyağından kıl çeker gibi aşıyor."

"Hatta çıkarken güvenlik görevlilerine selam verip geçiyor" sözleriyle ihmaller zincirine dikkat çekti

"İçeride ve dışarıda adım başı güvenlik kamerası var, ancak o anlarda sanki herkes kör olmuş gibi..." şeklinde anlattı.

