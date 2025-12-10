10 Aralık 2025, Çarşamba
147 milyon liralık vurgunun yapıldığı Adli emanet deposuna A Haber girdi!
Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan ve Türkiye gündemine oturan milyonluk soygunun izini süren A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan ve Hüseyin Koçak, hırsızlığın gerçekleştiği Adli Emanet Deposu'na girdi. 3 anahtarla korunan ve adeta bir kaleyi andıran o odaya nasıl girildi? 147 milyon liralık altın ve gümüş nasıl buhar oldu? İşte o odadan ilk görüntüler ve soygunun film gibi senaryosu...
Giriş Tarihi: 10.12.2025 13:51