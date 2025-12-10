Sinüsleri anında rahatlatıyor: Burun tıkanıklığını en hızlı açan 4 içecek

Sıcak İçecekler Sinüsleri Nasıl Rahatlatıyor?

Sıcak sıvılar, burun içindeki mukusu incelterek daha kolay boşalmasını sağlıyor. Bu içeceklerden yükselen hafif buhar, tahriş olmuş dokuların yatışmasına yardımcı oluyor. PubMed'de yayımlanan bir çalışma, sıcak içeceğin burun tıkanıklığını anında azalttığını ve üst solunum yolu enfeksiyonu belirtilerini belirgin şekilde hafiflettiğini ortaya koyuyor. Düzenli tüketim ise çok daha etkili. Gün içine yayarak sık sık yudumlamanın, tek seferde çok içmeye kıyasla daha hızlı sonuç verdiği belirtiliyor.