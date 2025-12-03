İsrail medyası kafayı neden Türkiye'ye taktı? Hemen her gün yayınlanan makaleler, analizler, Türkiye'yi tehdit gören yorumlarda niçin patlama yaşanıyor? Yapay zekaya yönelttim bu soruyu. Bakın ne diyor; "Birçok İsrail medya kuruluşu, Erdoğan'ın Gazze, Suriye, ABD hattındaki diplomatik hamlelerini uluslararası dengeleri değiştiren, vazgeçilmez aktör hâline gelen bir profil olarak değerlendiriyor. İsrail açısından Türkiye bölgesel itibar ve nüfuz kazandı. Batı uzun süre Erdoğan'ı hafife aldı; ama artık herkes onunla masaya oturmak zorunda yorumunu yapıyorlar "İş bununla da bitmiyor.

Türk savunma sanayisindeki muazzam hamleler, özellikle yerli tank, hava savunma sistemi Çelik Kubbe ve insansız hava araçlarıyla füzelerimiz İsrail basınında sayfalardan taşıyor. "Türkiye askerisanayi alanında bağımsızlığını artırdı ve küresel oyuncu hâline geldi" diye çığlıklar atıyorlar. Özellikle Türkiye'nin İHA -SİHA üretimindeki yükselişi, bazı analizlerde İsrail için "stratejik sorun" olarak görülüyor. Yapay zeka diyor ki; "Son dönemde Türkiye'nin ekonomik büyüme performansı, toparlanma çabaları İsrail medyasının ilgi odağı. Bazı yayınlarda, Türkiye'nin performansının İsrail'i geride bıraktığına dair ifadeler kullanılıyor. Bu yaklaşım, sadece askeri/stratejik değil; ekonomik ve diplomatik olarak da Türkiye'nin yeni bir bölgesel güç olarak algılandığını gösteriyor."

Gazze'de yeniden yapılanma sürecine Türkiye'nin dahil olması, İsrail basınında "Ankara etkisini artırıyor. Türkiye, denklemin kilit aktörü hâline geliyor" değerlendirmelerine neden oldu. "Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de" gibi çarpıcı başlıklar kullanıldığı görüldü. Bazı İsrailli uzmanlar, Suriye'de yükselen Türkiye etkisinin, İsrail'in planlarına ters "daha güçlü" bir nüfuz alanı oluşturduğunu düşünüyor. Adamlar Türkiye ile yatıyor, Türkiye ile kalkıyor. Devletimiz Tel-Aviv'e adeta kafayı yedirdi.

Paranoyak oldular. 2025 sonbaharında ortaya çıkan ve bazı İsrail medya kuruluşlarında yer alan "İsrailli bakana suikast planı" iddialarında Türkiye'nin adı geçmesi bunun en güzel delili. İsrail'de önce aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'e suikast planının engellendiği iddia edildi. İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in iddiasına göre, Hamas hücresinin Ben- Gvir'e patlayıcı yüklü insansız hava araçları ile suikast planladığı ileri sürüldü. Jerusalem Post gazetesine göre Hamas üyeleri, Ben Gvir'i El Halil'deki Atababalar Mağarası'na ziyareti sırasında öldürmeyi planlıyordu. Haberde hücrenin İHA'lara patlayıcı yükleyerek yaptığı denemenin "kısmen başarılı" olduğu, İHA'ların beklendiği gibi uçtuğu ama patlayıcıların infilak etmediği ileri sürüldü.

İsrail medyası "Suikastçılar tutuklandı. Plan Türkiye'de yapıldı" yalanına sarıldı. Türkiye'nin hem diplomatik hem de askeri-sanayi alanında hızla güç kazanması, küresel ölçekte dengeleri etkileyebilecek bir ülke hâline gelmesi adamlara kabus gördürüyor. Gazze, Suriye gibi hassas meselelerde Türkiye'nin müdahil olması, Orta Doğu dengeleri açısından yeniden formasyon anlamına geliyor; bu da İsrail medyasında "yeni gerçekler / değişen dengeler" vurgusunu artırıyor. Diğer yandan, askeri-teknolojik kapasite, özellikle savunma sanayiinde yerli üretim ile bağımsızlık, geleneksel güç dengesini sarsabileceğinden, bu alandaki gelişmeler ayrı bir endişe ve hayret unsuru. Yapay zekaya finalde "Sonuca gel. İsrail basını neden böyle paranoyak oldu?" diye sordum.

"İsrail'deki analizlerde Türkiye artık 'GÖLGEDEKİ ÜLKE' değil; hem diplomasi hem savunma sanayi hem de ekonomiyle Orta Doğu'da ve uluslararası arenada aktif, bağımsız ve etkili bir aktör olarak görülüyor. Bu durum İsrail açısından potansiyel bir 'tehdit', aynı zamanda Türkiye'nin yükselen profilinin kabulü ve saygı olarak olarak okunuyor." cevabı geldi. Bir de bizde ittihatçı kafa, ezik ve muhalif yapay zekalar var. İsrail'i sevmelerine rağmen, Tel-Aviv'e çığlık attıran yükselişimizi, hamlelerimizi görmeyecek kadar yapaylar. Utanmadan "Biz çok zekiyiz, her şeyi bilir, anlarız" diye övünürler daracık beyin hücrelerinde.

Atalarımız boşuna dememiş; "Zeki oluşuyla övünen insan, hücresinin büyüklüğüyle övünen müebbet mahkumu gibidir." diye. Geçmişte bizi içeri kapatıp yapay gündemlerle uğraştırdılar, dışarıya kafamızı gömdürdüler. Ancak şimdi şükürler olsun ki; "GÖLGE ÜLKE" değiliz.