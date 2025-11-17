Amerikan dış politikasını sadık bir köpekten daha öteye taşıyarak kendine bağlayan cücük kadar İsrail, şu anda ABD iç politikasını da yangın yerine çevirerek dünyanın en ahmak müttefikini ısırıyor.

ABD'de yaygın bir atasözü var. "Küçük köpek her zaman daha yüksek sesle havlar" diye. İsrail'in şu anda yaptığı tam da bu.

Yüksek sesle havlayan cücük İsrail ABD'yi içeride nasıl ısırıyor?

Haydi gelin bu sorunun cevabına geçmeden önce bir yolculuk yapalım.

Ján Ludvík Hyman Binyamin Hoch... O bir Çek Yahudisi... 2. Dünya savaşında kaçtığı İngiltere'de siyasete atılıp avam kamarası üyesi oldu. Şirketleri battı ancak ardından yüzlerce milyon doları kaçırarak aslında yatırımcılarını dolandırdığı ortaya çıktı.



Öldürüldü. "Yatından düşerek hayatını kaybetti" denerek dosyası kapatıldı.

Ján Ludvík Hyman Binyamin Hoch, Yahudi kimliğini gizlemek için ismini değiştirdi, öldüğünde dünya onu Robert Maxwell adıyla tanıyordu.

Ghislaine Maxwell... İngiliz medya patronu Robert Maxwell'in kızıydı. Britanya sosyetesinin üyesi bir Yahudi'ydi. Epistein adlı Amerikalı bir işadamı ile NewYork'ta tanışıp sevgilisi ve ortağı oldu.



2021'de sevgilisi Epistein ve arkadaşlarına cinsel ilişkiye girmek için reşit olmayan 14-17 yaşındaki kızları sağlamakla suçlu bulundu. 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yahudi Ghislaine Maxwell sevgilisi Epistein ile okyanusta bir adada reşit olmayan kızlarla sex malikanesi kurdu. Amerikan siyasetinin önde gelen isimlerini hatta başkanlarını bile birlikte bu adaya taşıyarak reşit olmayan kızları sundular. Bir Yahudi sosyetiğe aşık olan işadamı milyarder Epistein sevgilisinin yönlendirmesi ile İsrail istihbaratı MOSSAD'a girdi. Adaya reşit olmayan kızlarla sex partisine getirdiği Amerikan başkanlarının siyasilerin, ünlülerin görüntülerini çekerek MOSSAD'a iletti.



Skandal patlak verince "Tuzak evleri" kurmaktan dolayı Epistein kendini cezaevinde buldu. Derin bir el onu cezaevinde öldürerek ortadan kaldırdı. Gözler İsrail'e çevrildi. MOSSAD'ın, Epistein aracılığıyla sadık köpeği ABD'yi nasıl tehdit ve şantajla esir aldığı ortaya çıkmasın diye ajanını öldürdüğü iddiaları ayyuka çıktı.

Çünkü söz bir kere ağızdan kaçmış Epistein deşifre olmuştu. MOSSAD üyesi Ari Ben Menashe hem Ghislaine Maxwell'in babası Robert Maxwell'in hem de Epistein'in İsrail ajanları olduğunu ve bu skandalların hepsinin MOSSAD'ın bilgi toplaması ve siyasilere ünlü isimlere şantaj uygulaması için yapıldığını açıklamıştı. Epistein tüm bilgileri öldürülmeden önce MOSSAD'a iletmiş, şantaj silahını İsrail'in eline vermişti.



Şimdi o silah Trump'a doğrultulunca, kendini İsrail'e ipotek ettirmiş dünyanın en ahmak ülkesi ABD, adeta yangın yerine döndü. İsrail'in elindeki bilgiler ABD'de Yahudi ailelerin sahibi olduğu gazetelere servis edilmeye başlandı. Artık hergün Trump-Epistein ilişkisi hakkında bir bilgi gazetelerde manşetlere taşınıyor, koskoca ABD'nin Başkanı, cücük kadar İsrail tarafından adeta tekme tokat dövülerek indirilmeye çalışılıyor. Kavga tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük.



ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin Siyonist Demokrat üyeleri harekete geçti. MOSSAD'ın servis etmesiyle Jeffrey Epstein'in e-postaları gazetelerde yayımlanınca, Trump'ın fuhuş ağıyla bağlantılarının ve bu konudaki binlerce gizli belgenin kamuoyuna açıklanmasını istedi. Hafta sonu Meclis'te bu konuda oylama yapılacak. Komitenin yayımladığı 20 bin sayfalık yazışmaların Trump'a odaklanan kısımlarında, Epistein'in sevgilisi Ghislaine Maxwell'le gönderdiği e-postalarda yer alıyor.



Alman Yahudisi Arthur Ochs Sulzberger Jr'ın oğluna devrettiği New York Times'a MOSSAD yeni bilgiler gönderdi. Gazete de hemen yayınladı.

Haberde "Epistein, 2011'de Yahudi sevgilisi Ghislaine Maxwell'e gönderdiği e-postada Trump'ın, kendisinin evinde adı gizlenen yaşı küçük mağdurlardan biriye saatlerce vakit geçirdiğini öne sürüyor." deniyor. MOSSAD ajanı Epistein mail'de "O havlamayan köpeğin Trump olduğunu anlamanı istiyorum. Saatlerce benim evimde onunla vakit geçirdi, ama ondan hiç bahsetmedi." diyor.



Bağlı olduğu İsrail istihbaratı da ABD Başkanını gözünü kırpmadan servis ederek vuruyor. MOSSAD ajanı Epistein, Trump için "Havlamayan köpek" diyor, cücük İsrail de "Küçük köpekler daha yüksek sesle havlar" şeklindeki Amerikan atasözünden daha öteye geçip uluyor adeta. Tel-Aviv'in esiri, kölesi ve sadık köpeği haline gelen Amerika, bugüne geldiğimizde bedel ödüyor, sahibinin yani İsrail fitnesi ile yangın yerine dönüyor. Yani aslında sahibi, sadık köpeğini ısırıyor. ABD sarsılıyor ve sallanıyor. Bir başka deyimle kuyruk köpeği sallıyor iyi mi? Halbuki bir Amerikan atasözü der ki; "Kuyruğun köpeği sallamasına izin vermeyin."