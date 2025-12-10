Viral Galeri Viral Liste Altında 2'li yol ayrımı: İslam Memiş 2026 rakamını verdi! 4.800 dolar öncesi gramda...

Piyasalar adeta nefesini tuttu. Hem dünyada hem Türkiye'de ekonomik takvim yılın en önemli günlerinden birine sahne oluyor. ABD Merkez Bankası (Fed), bugün akşam saatlerinde faiz kararını açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise yarın yılın son faiz kararını duyuracak. Bu iki kritik gelişme, piyasaların yönünü belirleyecek.

Küresel piyasalarda beklenti oldukça net. Fed'in üst üste üçüncü kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapması öngörülüyor. Piyasalarda bu beklenti büyük oranda fiyatlanmış durumda. Olası bir pas geçme ihtimali ise sürpriz olarak değerlendirilecek.

ALTINDA GÖZLER FED KARARINDA! PİYASALARDA NEFESLER TUTULDU
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'e yaptığı değerlendirmede sadece kararın değil, Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası yapacağı açıklamaların da kritik olduğunun altını çizdi. Powell'ın söylemleri, yeni yılda göreve başlayacak Fed yönetiminin politikasına dair ilk ipucu olacak.

Memiş, ABD'de yaşanan hükümet kapanmalarının ekonomik etkileri, Trump yönetimiyle yeni dönem beklentileri ve enflasyon tahminlerinin küresel piyasalar için belirleyici olacağını dile getirdi.

TCMB'DEN 100 BAZ PUAN İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye'de gözler yarın saat 14.00'te açıklanacak olan Para Politikası Kurulu toplantısında. Piyasa beklentisi, TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönünde.

Karar öncesi hem içeride hem dışarıda sakin seyreden piyasaların, Fed'in bu akşamki açıklamasından sonra hareketlenmesi bekleniyor.

ALTINDA DALGALI SEYİR SÜRÜYOR

Son günlerde sert hareketlerin izlendiği altın piyasasında fiyatlar yeniden dalgalı bir bandın içinde. Ons altın 4.193 dolar seviyesinde. Gram altın ise 5.800 liranın üzerinde işlem görüyor.

