Altında 2’li yol ayrımı: İslam Memiş 2026 rakamını verdi! 4.800 dolar öncesi gramda...

Küresel piyasalarda beklenti oldukça net. Fed'in üst üste üçüncü kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapması öngörülüyor. Piyasalarda bu beklenti büyük oranda fiyatlanmış durumda. Olası bir pas geçme ihtimali ise sürpriz olarak değerlendirilecek.