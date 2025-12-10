Viral
Altında 2'li yol ayrımı: İslam Memiş 2026 rakamını verdi! 4.800 dolar öncesi gramda...
Piyasalar adeta nefesini tuttu. Hem dünyada hem Türkiye'de ekonomik takvim yılın en önemli günlerinden birine sahne oluyor. ABD Merkez Bankası (Fed), bugün akşam saatlerinde faiz kararını açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise yarın yılın son faiz kararını duyuracak. Bu iki kritik gelişme, piyasaların yönünü belirleyecek.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 10.12.2025 14:05