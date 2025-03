AHMET ÇAKAR

Talisca topa elini uzatıyor!

F.Bahçe için adeta bir antrenman maçı oldu. Bodrum kalesinde, hayatında ilk defa Süper Lig'de oynayan 18 yaşında genç bir kaleci vardı. İlk 11'den 3 oyuncu kenarda, centilmen oynayan bir Bodrum ve beyefendi bir seyirci. Şartlar böyle olunca da F.Bahçe için her şey çok kolay oldu. Önce Oğuz Aydın'dan bahsedeyim… Türk futbolu, önemli bir genç oyuncu kazandı. Ve kaleci İrfan Can Eğribayat! Şu anda Uğurcan Çakır ile birlikte Türkiye'nin en iyi iki kalecisinden biri. Ama ne yazık ki Milli Takım'da yok.

Yusuf Akçiçek de tıpkı Oğuz Aydın gibi kazanılmak üzere… F.Bahçe, oyuna Skriniar'ın attığı kafa golü ile galip başladı. İlerleyen dakikalarda Talisca'nın hatası ile penaltı geldi. İçeri kesilen topa gereksiz şekilde elini uzatıp dokunuverdi. Ama hemen ardından Oğuz Aydın F.Bahçe'yi tekrar öne geçirdi, belki de maç orada bitiverdi. Sonuçta F.Bahçe'nin kazanmasını beklediğimiz bir maçtı, ağır favoriydi ve sorunsuz geçip bugünkü Beşiktaş-G.Saray maçını bekleyemeye koyuldular. Atilla Karaoğlan için de çok basit bir maç. Oyuncular iyi niyetli olunca hakem için de her şey çok kolay oluyor. Talisca'nın penaltısını VAR yardımı ile verdi. O penaltıyı görememesi normal. Talisca'nın vücudu, görüş açısını kapatıyor. VAR yardımı doğru, doğru bir penaltı…

