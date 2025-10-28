28 Ekim 2025, Salı
AHMET ÇAKAR
28.10.2025, Salı
Fenerbahçe, sezonun en iyi futbolunu oynadı. 4 attı ama 7-8 rahatlıkla olabilirdi. Tedesco'nun hakkını vermek lazım. Oyuncuların yüzüne kan gelmiş, birçoğu kendini bulmuş, özellikle orta saha direnci çok üst seviyeye çıkmış. İsmail, çok iyi oynuyor… Alvarez de görev aldığı mevki için iyi adam. Son haftaların formda takımı Gaziantep neredeyse bir pozisyon bulamadı. En-Nesyri perdeyi açan adam oldu. Ama attığı ikinci gol fevkalade iyi bir organizasyon ve bunun başrol oyuncusu da Asensio'ydu. Ceza alanına yakın oynadıkça çok daha yaratıcı olabiliyor. Bitik Talisca dedik, gerçekten bitikti ama o da sanki Tedesco ile kendini buldu. O da iki gol attı ama onun da attığı ikinci, Fenerbahçe'nin 4. golü fevkalade iyiydi. Dün gece için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, Fenerbahçe fizik olarak güçlendiğinde ve herkes yerinde oynadığında bayağı etkili bir takım. Hakem Atilla Karaoğlan iyi hakem kabul… Sonucu da etkilemedi bu da kabul. Ama bazı kartlar gereksiz. Mesela İsmail'e gösterdiği sarı kart yanlış. Gözünün önünde Talisca'nın aşilinin üst tarafına ağır bir şiddet transferiyle basılıyor. Bakınız gözünün önünde diyorum o sarı veriyor. Tabi ki VAR devreye girip Atilla Karaoğlan'ın hatasını düzeltti ve kırmızı çıktı.
