AHMET ÇAKAR
10.11.2025, Pazartesi
Galiba lig bugün itibarıyla yeniden başlıyor… Olmayacak şeyler oldu desek yeridir. G.Saray, art arda kaybetti. Önce Trabzon'a 2 ardından Kocaelispor'a 3 puan ve F.Bahçe her geçen hafta yükselen futboluna bir yenisini ekledi. Bir defa Fenerbahçe fizik olarak çok pozitif yol kat etmiş. Hücumda daha çabuk oynuyorlar ve bazı futbolcular önemli bir yükseliş içinde. Mesela Asensio… Hem organizasyon hem de gol pozisyonları için Fenerbahçe'nin en kritik adamı. Semedo tartışmasız Türkiye'nin şu an için en iyi sağ beki. Fred bile dirileşmiş, canlanmış… Üstelik F.Bahçe dün gece çok önemli goller attı. İlk gol çalışılmış. Bir frikikte soldan Asensio'nun önüne bıraktılar. Hele atılan bir ikinci gol var ki futbol akademilerinde numune olarak gösterilir. Kaleci Ederson, çok çabuk oynuyor, Asensio'ya veriyor, o Semedo'ya veriyor, yüz metrelik mesafe 4 pasla 12 saniye içinde kat ediliyor ve Nene ile gol geliyor. Dedik ya Fenerbahçe'nin futbolu yediği gollere rağmen bazı gereksiz top kayıplarına rağmen hem coşku yönünden hem istek hem de tempo olarak çok artmış durumda. Üstelik puan farkı sadece 1… Yine 1 Aralık'ta çok kritik maç yani Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bizi bekliyor. Pek tabii ki dün geceki skorlar sadece Fenerbahçe'yi değil, Alanyaspor'a puan kaybetmiş olmasına rağmen Trabzonspor'u da mutlu etmiştir. Hakem Ozan Ergün'ü oldu bitti beğenirim. Ama ilk yarıda Kayseri'nin gollük avantajını kesmesi ona hiç yakışmadı, önemli bir hata.
