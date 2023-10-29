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Haberler Ahmet Çakar Rize’nin penaltısını çalamadı
AHMET ÇAKAR
Rize’nin penaltısını çalamadı

Rize’nin penaltısını çalamadı

29.10.2023, Pazar

Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli maç oynayan takımların ligdeki takip eden karşılaşmaları çok zordur. Dün gece bunu Rize'de de çok net gördük. Galatasaray kazandı kazanmasına ama özellikle Rizespor'un ani çıkışlarına önlem alamadılar. Rize'nin forvet kalitesi biraz daha iyi olsa sonuç çok farklı olurdu. İlk yarıda Kerem'in attığı şut dışında başkaca bir pozisyon yok. Aslında tüm maça baktığımızda da G.Saray'ın çok fazla pozisyon üretemediğini görüyoruz.
İkinci yarıda oyuna giren Oliveira'nın golünde de Rizespor ciddi bir şanssızlık yaşadı. Şutta top Rizeli defans oyuncusuna çarptı, kaleci kontrpiyede kaldı ve gol geldi. Galatasaray gibi bir takım maç içinde oyuncuların yerlerini bu kadar fazla değiştirmemeli. Kerem solda başladı, 10 numaraya geçti. Ziyech oyuna girdi, sağda başladı, sonra o da ortaya geçti. Abdülkerim ikinci yarıda sol bek oynadı. Kimileri buna, 'saha içinde mevkileri değiştirerek taktiksel üstünlük sağlamak' diyebilir ama bence ciddi takımların yapmaması gereken manevralar. Ne olursa olsun yorucu bir Bayern maçından sonra böyle bir deplasman galibiyeti şampiyonluk yarışı için önemli.
Hakem Kadir Sağlam, tartışılan bir isim. Aslında ilk yarı iyiydi. Fakat ikinci yarıda Zaha'nın Rizesporlu oyuncuya yaptığı omzundan çekme işleminde
penaltıyı veremedi. Oyuncu, tutularak ceza alanı içine giriyor, girdikten hemen sonra da Zaha tarafından ittiriliyor. Omzundan tutma çok açık. VAR da devreye girmeliydi ama giremedi. G.Saray'ın attığı gol öncesi Abdülkerim'in rakibine faul tartışması vardı. Fakat topa vuran kesinlikle Abdülkerim. Yani G.Saray'ın attığı gol kurallara uygun. Ayrıca Rizespor'un attığı golde de ofsayt kararı mutlak doğru.

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