AHMET ÇAKAR

Galatasaray artık işi bitirdi diyebiliriz. Kolay değilPeki Galatasaray hak etti mi? Tabii ki hem de anasının ak sütü gibi. Mesela dün geceki maça bakıyoruz; ilk 25 dakikadaBaşakşehir'e pas yapma imkânı bile vermediler.25. dakikadan sonra tempo biraz düştü. Ama oyunun mutlak kontrolü Galatasaray'daydı. Devre biterken de İcardi'nin penaltı golüyle öne geçtiler.Bu doğru mu yanlış mı tartışılır. İkiyi bulsalar maç farka gidecekken, rakibi karşılamaya çalıştılar, aslında başarılı da oldular.Bazı oyuncular sezon boyu çok iyi oynadılar. Özellikle Sacha Boey, Kerem, Rashica, zaman zaman Torreira ve Oliveira.Halil Umut Meler, Türkiye'nin bir numarası. Bir pozisyon dışında bir numaraya layık bir maç yönetti. VAR daveti ile gelen elle oynama penaltısındaki karar mutlak doğru. Bence tek hatası İcardi'ye yapılan penaltılık pozisyon.VAR daveti de gelmedi.