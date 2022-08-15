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AHMET ÇAKAR
Torpilli hakem!

Torpilli hakem!

15.08.2022, Pazartesi
Beşiktaş hem de koskoca Beşiktaş; korkak, acemi ve paniklemiş bir teknik adamın kurbanı oldu… 3-0'dan maçı kazanamadı. Neymiş efendim, 3-0'lık Beşiktaş, 10 kişi kalınca en yaratıcı, en kaliteli oyuncuları sahadan alıyor, sözüm ona defansif yönleri önde oyuncuları sahaya sürüyor. Bunun adı cehalettir. Beşiktaş'ın tarihinde bu kadar mahkum oynadığı bir 2. yarı olmamıştır. Bırakın ileride top tutmayı, rakip sahaya bile geçemedi. Sadece mahalle takımı gibi direnmeye çalıştılar, tabii ki dayanamadılar. İlk yarı mükemmel oynayan Ghezzal ve N'Koudou ile çok önemli işler yapan ve goller bulan Beşiktaş, ikinci yarıda hocasının hatasıyla puanları kaybediverdi. Dünyanın hiçbir liginde bir teknik adam bu hataları yapmaz. Aslında ben olsam bugün kovarım. Asla büyük takımın, büyük hedeflerin hocası filan değil. Çok yazık etti. Valerien İsmael olsa olsa Orta Avrupa'nın alt liglerinde hocalık yapar. N'Koudou ilk yarıda Alanya'nın sağ tarafını paramparça ederken, Ghezzal çok ince paslarla büyük işler yaparken tuttu bunları oyundan aldı. Kamera şakası gibi. Sizler bu satırları okurken Valerien İsmael'in ne olacağı belli değil. Hakem Yasin Kol çok kötü maç yönetti. Verdiği ve vermediği kartlarla acemi bir görüntü sergiledi. Kırmızı kartla oyundan attığı Emrecan'a verdiği ilk sarı kart kesinlikle yanlış. Tayfur'un ikinci sarıdan oyundan atılması gerekiyordu. Yine ilk yarıda Weghorst gole giderken Alanya defansı tarafından durduruldu, Alanyalı oyuncuyu atması gerekirken faulü ters veren Kol, üstüne Weghorst'a sarı kart gösterdi. Torpilli bir hakem olduğu belli. Yazık.
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